|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:05
Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:06
vitaliian написав: BIGor написав:
Вы реально думаете что в ближайшие годы выделенное будет востребованно
это и многое чего я не перечислил, востребовано даже сейчас, когда ещё не ясно чем всё закончится. У вас панические настроения (без сарказма).
В киевском метро можно укрыть тысячи людей от бомб, в том числе например врачей редких специализаций. В Бердичеве где укрывать этих же людей?
Киев как столица строился с 1945 года, 77 лет. Сейчас за пару лет мы это построим в другом месте. Примерно как луну заселить.
Ну что за бред, у нас скоро голод будет - а Вы чешете про вип-гостинницы. Спортзал для жизни дадут - а что и за что будем питаться?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5962
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 999 раз.
- Подякували: 1301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:16
BIGor написав: rjkz написав:
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг.
Мои друзья живут в одном из близлежащих "сел". Купили дом "из овнаипалок" за 650 куе в 2020. Сейчас он тысяч 800 уже.
Это в Украине предрассудки, что жизни за пределом крупных городов нет.
Кстати, если кому-то все еще такое интересно.
Я до войны писал о знакомой, которая продает квартиру в НЙ.
Она уже снизила до 250 куе. Старт был с 300. Не может продать. С августа прошлого года.
В доме продаются еще 3 квартиры - ситуация подобна. Одна стартовала с 335, сейчас 280. Другая с 280, сейчас 260. По этим даже просмотров нет. Раньше в этом доме квартиры выкупались еще до попадания на маркет.
В целом по зипкоду ценник снижается или квартиры висят не продаваясь.
Так что примите к сведению.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12949
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6757 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:21
akurt написав: BIGor написав:
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Они не только там зарегистрированы, но и реально работают.
Я лично был несколько раз в штате Вашингтон, неделями был в Сиэтле и неделями каждое утро приезжал прямо к главному офису компании Amazon
.
Приличная компания с приличными (но и не самыми "крутыми"
)условиями работы для сотрудников.
Не уверен, но кажется главный офис компании Майкрософт тоже в Сиэттле.
Вообще-то город слегка выглядит "колхозным", и это и реально на отшибе США - самый самый северо-запад.
Майкрософт расположен в "селе" Редмонд в 27 км от Сиэтла.
45 тыс населения.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12949
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6757 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:25
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг. \\\
Опыт "одноэтажной Америки" -- это хорошо, конечно (в плане "нифигасебе! -- и так бывает?!?"). Но к Европе вообще и Украине в частности это все какое отношение имеет?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6569
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:27
airmax78 написав: rjkz написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
Пример США в принципе не релевантен. Так же как и примеры всех бывших британских колоний. Турция - тоже плохой пример - Османская империя развавлилась. Появилась новая страна. Есть еще пример Казахстана. Но Астана - искусственная столица куда никто ехать не хочет и не факт, что теперь ее не перенесут обратно. Столица Украины может быть только в Киеве. Иначе надо переименовывать страну.
Я не против, чтобы Киев оставался столицей. Но и критичного в этом ничего не вижу, если-бы не война. Только в мирное время. Только под влиянием исключительно факторов мирного характера и только если в целом от этого выиграют все.
Сейчас и до развала раши - только Киев!
Но парасян!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12949
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6757 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:29
Bolt написав:
Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?
Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще
А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы.
Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" ..
Проснитесь!
P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 18 кві, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:34
_hunter написав: rjkz написав: BIGor написав:
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг. \\\
Опыт "одноэтажной Америки" -- это хорошо, конечно (в плане "нифигасебе! -- и так бывает?!?"). Но к Европе вообще и Украине в частности это все какое отношение имеет?..
Пока не применят - не имеет,
Начнут применять - будет иметь отношение.
Потенциал огромный, но видят его не только лишь все.
Стереотипы мышления - это не только хорошо, но иногда и плохо.
Сложные проблемы порой имеют простые решения.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12949
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6757 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:34
Львов себя показал во всей красе. По 30 кило за гуано в месяц. На несчастье решили обогатиться.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7342
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:36
roberto dark написав: Bolt написав:
Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?
Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще
А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы.
Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки"
Проснитесь
Прогнозы Зебры актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.
Вам написали не про прогулки, а про повседневную жизнь. Причём здесь прогулки вообще.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21963
|6150542
|
|
|1008
|2160003
|
|
|16
|34301
|
|