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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:37
beee написав:
по спальным районам - страх, темнота и ужас
Сыхов как район сполне ничего есть парковки, супермаркеты, трамвай, спортплощадки во дворах.
Вдоль проспекта Красной Калины широкие тротуары с красивыми зелёными лужайками. До ул. Стрыйской, аквапарка, пивденного рынка, нового ЦУМа (который выглядит хуже старого), там же Макдональдс, аэропорта, Стрыйского автовокзала, Стрыйского парка (он вроде так называется львовяне поправьте), стадиона, ТРЦ Скрыня и ЖД Вокзала можно проехать без пробок.
Потом лучше бросить авто и дальше на трамвае. Пусть это выходной и пробок нет, но парковки в центре тоже не особо есть.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:47
vitaliian написав:
Для столицы нужна инфраструктура. Перемещаем столицу в Бердичев, дороги туда ездить есть? Крупные ЖД узел, аэропорт, отели включала vip, десятки банков, клиники топового уровня, рестораны на тысячи персон, ЖК "правительственного" уровня комфорта, парковки, бассейны, фитнеса залы, частные садики и школы, обслуга всех мастей.
Столица казнокрадов?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:50
Investor_K написав:
Львов себя показал во всей красе. По 30 кило за гуано в месяц. На несчастье решили обогатиться.
В 2014 жители Донбасса были примерно такого же мнения о киевлянах.
Просто масштабы были меньше и ценники меньше скаканули.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:55
Investor_K написав:
Львов себя показал во всей красе. По 30 кило за гуано в месяц. На несчастье решили обогатиться.
Моя знакомая маклер со Львова, рассказывает, что когда к тебе приезжает на просмотр молодой, подкачанный мажор на новом бмв с киевскими номерами или губастые телки ( у которых в инстаграмме фото из львовских модных забегайловок, во время войны
с подписью- "У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО ДЕВОЧКИ") то это повод задуматься, что бы не ВЛУПИТЬ им 30 К за однуху в новостройке.
Кроме того по объявлению звонок за звонком и арендаторы сами (как на аукционе), предлагают больше плату чем предыдущие ибо тупо КВАРТИР НЕТ НИКАКИХ.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:01
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг.
Мои друзья живут в одном из близлежащих "сел". Купили дом "из овнаипалок" за 650 куе в 2020. Сейчас он тысяч 800 уже.
Это в Украине предрассудки, что жизни за пределом крупных городов нет.
Кстати, если кому-то все еще такое интересно.
Я до войны писал о знакомой, которая продает квартиру в НЙ.
Она уже снизила до 250 куе. Старт был с 300. Не может продать. С августа прошлого года.
В доме продаются еще 3 квартиры - ситуация подобна. Одна стартовала с 335, сейчас 280. Другая с 280, сейчас 260. По этим даже просмотров нет. Раньше в этом доме квартиры выкупались еще до попадания на маркет.
В целом по зипкоду ценник снижается или квартиры висят не продаваясь.
Так что примите к сведению.
Чего так ? Ковид уже закончился.
Или раньше был нехилый перегрев ?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:03
BIGor написав:
Ну что за бред, у нас скоро голод будет - а Вы чешете про вип-гостинницы. Спортзал для жизни дадут - а что и за что будем питаться?
Думаю голод это слишком, а вот Галя будет таки стоять у мартена.
И маркетологам придастся освоить профессию вязчика арматуры.
Самое худшее что могло произойти это президент олег царев (или аналог)
Тогда только бегство из страны.
Сейчас несколько лет будет трудно, но есть реальный шанс вырваться из постсоветского дерьма.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:04
rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:
Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг. \\\
Опыт "одноэтажной Америки" -- это хорошо, конечно (в плане "нифигасебе! -- и так бывает?!?"). Но к Европе вообще и Украине в частности это все какое отношение имеет?..
Пока не применят - не имеет,
Начнут применять - будет иметь отношение.
Потенциал огромный, но видят его не только лишь все.
Стереотипы мышления - это не только хорошо, но иногда и плохо.
Сложные проблемы порой имеют простые решения.
А почему именно Штатовский опыт нужно применять, а не Японский, например?
А иногда стереотипами кажутся проверенные столетиями решения -- навроде "не стоит гвозди микроскапами забивать".
А иногда простые решения выдаются "на гора" по причине банального отсутствия опыта и неспособности просчитать последсвия этих простых решений...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:10
roberto dark написав: Investor_K написав:
Львов себя показал во всей красе. По 30 кило за гуано в месяц. На несчастье решили обогатиться.
Моя знакомая маклер со Львова, рассказывает, что когда к тебе приезжает на просмотр молодой, подкачанный мажор на новом бмв с киевскими номерами или губастые телки ( у которых в инстаграмме фото из львовских модных забегайловок, во время войны
с подписью- "У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО ДЕВОЧКИ") то это повод задуматься, что бы не ВЛУПИТЬ им 30 К за однуху в новостройке.
Кроме того по объявлению звонок за звонком и арендаторы сами (как на аукционе), предлагают больше плату чем предыдущие ибо тупо КВАРТИР НЕТ НИКАКИХ.
Согласен.
Закон цены спроса.
Есть люди которые готовы платить за 1000 у.е.
Почему тогда здавать за 300 у.е.
Кто может платить только 4000 грн. может ехать в Львовскую область или Винницу.
Кто не может вообще ничего платить размещают в школах и спортзалах.
Или у нас действует рынок или военный комунизм.
Если военный комунизм приходят люди в комуфляже, забирают квартиру и размещают там беженцев или штаб теробороны. Не думаю что кому то такое понравиться.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:12
UA написав:
Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.
Пообщался с людьми из Марика и добавлю.
В Марике допускали что из заберут в днр с советующими перспективами для жителей города и недвижимости в городе.
То что с ними сделают то, что с ними сделали никто не допускал.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:17
fox767676 написав: change_pm написав:
о, до речі, знайшов
Олежан написав:
наша влада перекрыла поток беженцев из страны.перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа
на сайті прикордонників... )))
Я не знайшов. Киньте посилання будь ласка
а тепер щось не знайду ((( дивно...
але є таке повідомлення від телеграму Укрзалізниці:
❗️Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт - Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.
Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.
Для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення.
Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь.
Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців.
‼️Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.
тобто щось таки було...
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