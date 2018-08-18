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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 09:18
Хомякоид написав:
Согласен.
Закон цены спроса.
Или у нас действует рынок или военный комунизм.
Комунизд, что ж тебя на ветке КРЖН держит, не отпускает-то? Иди уже посмотри почем олия на ВАШЕМ рынке по законам рынка. Чужие деньги с мягкого дивана тратить легко, попробуй свой велфер за день прогулять.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:28
change_pm написав: fox767676 написав: change_pm написав:о, до речі, знайшов
на сайті прикордонників... )))
Я не знайшов. Киньте посилання будь ласка
а тепер щось не знайду ((( дивно...
але є таке повідомлення від телеграму Укрзалізниці:
❗️Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт - Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.
Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.
Для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення.
Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь.
Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців.
‼️Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.
тобто щось таки було...
Дякую. Та вже пішли "вісті з полей". Але й ОВІРи потроху розморожуються
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fox767676
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:31
striped написав: Хомякоид написав:
Согласен.
Закон цены спроса.
Или у нас действует рынок или военный комунизм.
Комунизд, что ж тебя на ветке КРЖН держит, не отпускает-то? Иди уже посмотри почем олия на ВАШЕМ рынке по законам рынка. Чужие деньги с мягкого дивана тратить легко, попробуй свой велфер за день прогулять.
Балабол. Если ты сидел или сидишь на вэлфэре не значит что другие так действуют.
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Хомякоид
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:34
Хомякоид написав:
Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова
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fox767676
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:43
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова
Не зрозумів. Поясніть.
Ми в Україні ще живем в ринковій економіці ?
Якщо так то ціна на картоплю, олію, оренду встановлюється по закону попиту/пропозицією.
Якщо воєний комунізм, встановлюються фіксовані ціни на все та майно/продукти націоналізовується/конфісковується
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Хомякоид
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Додано: Пон 18 кві, 2022 09:47
Хомякоид написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова
Не зрозумів. Поясніть.
Ми в Україні ще живем в ринковій економіці ?
Якщо так то ціна на картоплю, олію, оренду встановлюється по закону попиту/пропозицією.
Якщо воєний комунізм, встановлюються фіксовані ціни на все та майно/продукти націоналізовується/конфісковується
Високий попит на львівську аренду спродукований неринковими чинниками - забороною на виїзд чловікам призовного віку. Це може ще не воєний комунізм, але воєний соціалізм. точно.
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fox767676
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