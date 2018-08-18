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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9771977297739774>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:18

  Хомякоид написав: Согласен.
Закон цены спроса.

Или у нас действует рынок или военный комунизм.



Комунизд, что ж тебя на ветке КРЖН держит, не отпускает-то? Иди уже посмотри почем олия на ВАШЕМ рынке по законам рынка. Чужие деньги с мягкого дивана тратить легко, попробуй свой велфер за день прогулять.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:28

  change_pm написав:
  fox767676 написав:
  change_pm написав:о, до речі, знайшов на сайті прикордонників... )))

Я не знайшов. Киньте посилання будь ласка

а тепер щось не знайду ((( дивно...

але є таке повідомлення від телеграму Укрзалізниці:
❗️Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт - Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.

Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.

Для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення.

Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь.

Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців.

‼️Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.

тобто щось таки було...


Дякую. Та вже пішли "вісті з полей". Але й ОВІРи потроху розморожуються
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:43

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова


Не зрозумів. Поясніть.

Ми в Україні ще живем в ринковій економіці ?
Якщо так то ціна на картоплю, олію, оренду встановлюється по закону попиту/пропозицією.
Якщо воєний комунізм, встановлюються фіксовані ціни на все та майно/продукти націоналізовується/конфісковується
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:47

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Или у нас действует рынок или военный комунизм
Якшо би діяв чисто ринок, то спортивні мажори на бмв поїхали би значно західніше Львова


Не зрозумів. Поясніть.

Ми в Україні ще живем в ринковій економіці ?
Якщо так то ціна на картоплю, олію, оренду встановлюється по закону попиту/пропозицією.
Якщо воєний комунізм, встановлюються фіксовані ціни на все та майно/продукти націоналізовується/конфісковується


Високий попит на львівську аренду спродукований неринковими чинниками - забороною на виїзд чловікам призовного віку. Це може ще не воєний комунізм, але воєний соціалізм. точно.
Це явище Троцький описав в терміні "ножниці цін"
, коли частина товарів та послуг підпадає під державну регуляція, а інша - ні
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:55

fox767676
Согласно рекомендациям западных экспертов, создан резерв на случай мобилизации в россии. Чтобы можно было в любой момент удвоить численность нашей армии и быть готовыми к тотальной затяжной войне.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:02

antey1969

Краще б західні експерти робили б рекомендувації своїм урядам щодо негайного та безумового постачання зброї в Україну. Бо потім доведеться не зо однією росією, а з СРСР Z.0 воювати. А маринувати людей по західним областям багато експертності не треба
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Согласно рекомендациям западных экспертов, создан резерв на случай мобилизации в россии. Чтобы можно было в любой момент удвоить численность нашей армии и быть готовыми к тотальной затяжной войне
а оружия и обмундирования хватит?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:22

  fox767676 написав:
Високий попит на львівську аренду спродукований неринковими чинниками - забороною на виїзд чловікам призовного віку. Це може ще не воєний комунізм, але воєний соціалізм. точно.
Це явище Троцький описав в терміні "ножниці цін"
, коли частина товарів та послуг підпадає під державну регуляція, а інша - ні


В нас змінилась ціна на деякі товари внаслідок факторів які не залежить або мало залежить від нас.
До яких можуть відноситись війна, паводки, відкриття корисних копалин, відкриття нових засобів виробництва, врожай/неврожій та ін.
Всі ці фатори можуть значно змінювати кількість або якість товару що в умовах ринкового ціноутворення може значно змінювати ціни.

Якщо ринкові механізми відсутні то ціна встановлюється спеціальними органами або продукт розподілюється через картки або іншими засобами що як правило приводить до нестачі.

Так що я бачу ринкову ціну на оренду нерухомість в Львові яка змінилась внаслідок зовнішніх факторів.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ждать скачок на аренду Львова?
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