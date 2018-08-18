Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?
Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы.
Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" .. Проснитесь! P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.
Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо, как оказалось за счёт ТЦ построенного рядом. Была возможность за счёт Великого будівництва достроить путепровода на Научной. Дык собрали аж полторы тясячи подписей из 25 тыс необходимых. Тоесть компания по сбору подписей не поддерживалась местными властями. (Не попиаришься в отличие от сиховского трамвая) Недавно Садовый надеялся присоединить пару окрестных сел, где сейчас активно ведётся стройка, чтобы деребенить их земельку. Но ему показали там средний палец. Так, что остаются ему разве ремонты дорог и 30% кафешек которые по слухам принадлежат ему. А так да в центре красиво. Телевышка почти как Ейфелева башня. И во время ливней центр местами не отличить от Венеции.
Bolt написав:Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо
Кстати в Европке много где так, но село ничем не выбьешь из людей.
Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?
Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы.
Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" .. Проснитесь! P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.
Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо, как оказалось за счёт ТЦ построенного рядом. Была возможность за счёт Великого будівництва достроить путепровода на Научной. Дык собрали аж полторы тясячи подписей из 25 тыс необходимых. Тоесть компания по сбору подписей не поддерживалась местными властями. (Не попиаришься в отличие от сиховского трамвая) Недавно Садовый надеялся присоединить пару окрестных сел, где сейчас активно ведётся стройка, чтобы деребенить их земельку. Но ему показали там средний палец. Так, что остаются ему разве ремонты дорог и 30% кафешек которые по слухам принадлежат ему. А так да в центре красиво. Телевышка почти как Ейфелева башня. И во время ливней центр местами не отличить от Венеции.
Во Львове и центр - не фонтан. Не, конечно, тем кто никогда западнее Львова не был - тем и Львов покажется шедевром. Но объективно, сложновато его сравнивать с европейскими городами. Хотя в плане ресторанов - да, хороший город, с европейскими на уровне.