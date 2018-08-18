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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9771977297739774

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:39

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.

С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?

Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще :!: А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы. :?

Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" .. :?: Проснитесь!
P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.

Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо, как оказалось за счёт ТЦ построенного рядом. Была возможность за счёт Великого будівництва достроить путепровода на Научной. Дык собрали аж полторы тясячи подписей из 25 тыс необходимых. Тоесть компания по сбору подписей не поддерживалась местными властями. (Не попиаришься в отличие от сиховского трамвая) Недавно Садовый надеялся присоединить пару окрестных сел, где сейчас активно ведётся стройка, чтобы деребенить их земельку. Но ему показали там средний палец.
Так, что остаются ему разве ремонты дорог и 30% кафешек которые по слухам принадлежат ему.
А так да в центре красиво. Телевышка почти как Ейфелева башня. И во время ливней центр местами не отличить от Венеции.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:40

  beee написав:Ждать скачок на аренду Львова




По слухам вот вот Польша должна заступиться
  Хомякоид написав:Поляки могут долбануть со своей територии артой или самолетами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:47

  beee написав:Ждать скачок на аренду Львова?

чекати на подальший "свал" народу з неньки...

пісі. правильно, що вчиш програмування, є шанс переїхати в закарпатський ойті офшор :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо

Кстати в Европке много где так, но село ничем не выбьешь из людей.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:56

  Bolt написав:
  roberto dark написав:
  Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.

С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?

Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще :!: А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы. :?

Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" .. :?: Проснитесь!
P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.

Я не про центр города, а все что его окружает. По инфраструктуре одни дебильные решения. Зауживают магистральных улицы типа с четырёх полос до двух, теперь придётся дрочить за бу трамваями, которые Андрийко притащил с Гермашки и который если обломится, то станет все. Зато вместо полос для авто сделал две для велосипедов, где почти никто не ездит. За последнее пару лет сделали вместо перекрёстка, кольцо, как оказалось за счёт ТЦ построенного рядом. Была возможность за счёт Великого будівництва достроить путепровода на Научной. Дык собрали аж полторы тясячи подписей из 25 тыс необходимых. Тоесть компания по сбору подписей не поддерживалась местными властями. (Не попиаришься в отличие от сиховского трамвая) Недавно Садовый надеялся присоединить пару окрестных сел, где сейчас активно ведётся стройка, чтобы деребенить их земельку. Но ему показали там средний палец.
Так, что остаются ему разве ремонты дорог и 30% кафешек которые по слухам принадлежат ему.
А так да в центре красиво. Телевышка почти как Ейфелева башня. И во время ливней центр местами не отличить от Венеции.

Во Львове и центр - не фонтан. Не, конечно, тем кто никогда западнее Львова не был - тем и Львов покажется шедевром. Но объективно, сложновато его сравнивать с европейскими городами. Хотя в плане ресторанов - да, хороший город, с европейскими на уровне.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:05

  beee написав:Ждать скачок на аренду Львова?
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Если сравнить количество тревог и обстрелов в Киеве и во Львове, то в таком случае аренда в КРЖН даже "за комуналь" - это ДОРОГОВАТО будет.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:10

  beee написав:Ждать скачок на аренду Львова?
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ага.
в камянце уже спокойно 1к можно снять за 3500 грн в месяц
Олежан
 
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