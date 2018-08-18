roberto dark написав:

Bolt написав: Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег. Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.

С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообщеА то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы.Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" ..Проснитесь!P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.