Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Після війни (виходимо що вона закінчиться нашею великою перемогою), буде переформатування економіки. Криза, крах для одних, вікно можливостей для других. Лендлордам буде не такий жир - населення менше, квартир більше, в сарай ніхто йти не захоче, а матеріали для ремонту дорогі. Але краще буди київським лендлордом, ніж маріупольским. Але є багато але... Є різні сценарії і у кожному роль нерухомості буде різною.
Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает
Я так розумію, щіхто не заважає оформити зараз купівлю. Тільки нотаріус внесе її коли реєстри будуть робити. Коли є довіра або інші механізми страховки, то можно купувати-продавати. Єдиний ризик, що квартиру продадут ще раз. Треба забрати та спалити паспорт продавця.
BIGor написав:Это про частные дома речь? Смотрел видео с Ирпеня - высотки очень точечно повреждены. После смены окон 95% квартир в высотках пригодны для жизни. Тот же Ваш Версаль. Там повреждения в нескольких квартирах и все.
В Київ люди активно повертаються, автомобільний рух, порівняно з березнем, став набагато щільніший, один за одним ресторани шлють новини, що відкрилися. Кав'ярні почали відкриватися одні з перших, ще з середини березня. Стараються щодня заходити, так ніби підтримую, по вихідних заходимо пообідати кудись. В основному, як розумію, працюють ті, хто домовився за якісь знижки щодо оренди, принаймні там де заходив і трохи порозпитував - вони зараз не платять оренду взагалі. Там же поговорив зі знайомим, що здає квартиру в сусідньому районі, економ сегмент - поцікавився, як справи - оренду не відміняв і навіть не знижував, платять, як і платили до лютого. Знов відкрилися відділення Нової пошти, що довго були зачинені, і майже нормально працюють.