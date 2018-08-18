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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9759976097619762

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Після війни (виходимо що вона закінчиться нашею великою перемогою), буде переформатування економіки. Криза, крах для одних, вікно можливостей для других.
Лендлордам буде не такий жир - населення менше, квартир більше, в сарай ніхто йти не захоче, а матеріали для ремонту дорогі. Але краще буди київським лендлордом, ніж маріупольским.
Але є багато але... Є різні сценарії і у кожному роль нерухомості буде різною.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:48

  budmix_org написав:
  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает

Я так розумію, щіхто не заважає оформити зараз купівлю. Тільки нотаріус внесе її коли реєстри будуть робити. Коли є довіра або інші механізми страховки, то можно купувати-продавати.
Єдиний ризик, що квартиру продадут ще раз.
Треба забрати та спалити паспорт продавця.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:51

Київські сараї будуть нарозхват бо житла буде катастрофічно не вистачати в Україні. Тільки грошей не буде у цих арендаторів. Ось в чому проблема.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:35

  BIGor написав:Это про частные дома речь? Смотрел видео с Ирпеня - высотки очень точечно повреждены. После смены окон 95% квартир в высотках пригодны для жизни. Тот же Ваш Версаль. Там повреждения в нескольких квартирах и все.

https://t.me/sergiinaumovych/1759?single

Наверное считали по списку адресов а не по списку квартир, там красным на картах разрушения. Степень разрушений тоже неодинаковая.

Можно с 19й минуты посмотреть
https://youtu.be/sYiRvu5MuxA
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Київ люди активно повертаються, автомобільний рух, порівняно з березнем, став набагато щільніший, один за одним ресторани шлють новини, що відкрилися. Кав'ярні почали відкриватися одні з перших, ще з середини березня. Стараються щодня заходити, так ніби підтримую, по вихідних заходимо пообідати кудись. В основному, як розумію, працюють ті, хто домовився за якісь знижки щодо оренди, принаймні там де заходив і трохи порозпитував - вони зараз не платять оренду взагалі.
Там же поговорив зі знайомим, що здає квартиру в сусідньому районі, економ сегмент - поцікавився, як справи - оренду не відміняв і навіть не знижував, платять, як і платили до лютого.
Знов відкрилися відділення Нової пошти, що довго були зачинені, і майже нормально працюють.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:46

Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
vitaliian
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