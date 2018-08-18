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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97609761976297639764>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:35

  BIGor написав:Это про частные дома речь? Смотрел видео с Ирпеня - высотки очень точечно повреждены. После смены окон 95% квартир в высотках пригодны для жизни. Тот же Ваш Версаль. Там повреждения в нескольких квартирах и все.

https://t.me/sergiinaumovych/1759?single

Наверное считали по списку адресов а не по списку квартир, там красным на картах разрушения. Степень разрушений тоже неодинаковая.

Можно с 19й минуты посмотреть
https://youtu.be/sYiRvu5MuxA
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Київ люди активно повертаються, автомобільний рух, порівняно з березнем, став набагато щільніший, один за одним ресторани шлють новини, що відкрилися. Кав'ярні почали відкриватися одні з перших, ще з середини березня. Стараюся щодня заходити, так ніби підтримую, по вихідних заходимо пообідати кудись. В основному, як розумію, працюють ті, хто домовився за якісь знижки щодо оренди, принаймні там де заходив і трохи порозпитував - вони зараз не платять оренду взагалі.
Там же поговорив зі знайомим, що здає квартиру в сусідньому районі, економ сегмент - поцікавився, як справи - оренду не відміняв і навіть не знижував, платять, як і платили до лютого.
Знов відкрилися відділення Нової пошти, що довго були зачинені, і майже нормально працюють.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:46

Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ
Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:21

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ
Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно

С вокзала на академ она не ходит, собираюсь возвращаться, а машина в Ирпене.

Пробка на въезде в Киев


4934415 понавыехало
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:28

  airmax78 написав:
  hume написав:Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.

Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.

Кстати, все помнят мой "алармизм" за 8 часов до войны? При том что всепропальщиком я не был. Много бы я отдал, чтобы Рыба Сом и Зрадио в тот день оказались правы.

Не знаю, зачем эту тему поднимать?
Но раз так хочется...
Я что писал? "А Вы только сегодня проснулись?" Говорил, что риск этого был все годы, да, в тот момент казалось, что вероятность этого сейчас процентов 10%. Но это было реально возможное событие, а не столновение с кометой или авария на Хмельницкой АЭС.
Но я хотел бы обратить внимание на другое: тогда Вы громко и безапелляционно (как, впрочем, и всегда) заявляли, что, принимая такие риски (войны), нужно в Украине все продавать и валить куда-то на Запад без сомнений, ибо тут жизни не будет.
Но теперь, смотрю, настроение опять поменялось. Уже и в воюющей Украине жить можно и распродаваться не стоит? Или это одесский прикол "так ты слона не продашь"?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ
Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно

С вокзала на академ она не ходит, собираюсь возвращаться, а машина в Ирпене.

Пробка на въезде в Киев


4934415 понавыехало
Зображення


Таксі ходить, і ціни вже не такі, як були у лютому-початку березня (тоді з лівого берега до вокзалу просили 1500 грн і тільки готівка). Трохи дорожче, ніж було, але в межах розумного
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:45

vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:21

А бассик а паркинг где?

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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тоже поделюсь одной маленькой но хорошей новостью
замечена первая стройка которая оживает - на казимира малевича
Зображення

а теперь выводы что я сделал(по киеву в частности):
все кто вложился в строительство квартир, жестко попали. остались и без денег и без квартиры...а кто то еще и с кредитом.
возобновлять стройки в текущем положении никто не будет.
квартиры продавать не будут.
а раз продаж нет то и стройки нет.
рабочей силы тоже нет. все или в польше или в зсу.

Одна надежда на государство. Что выкупит для тех кто остался без жилья.
но 100% даю гарантии что по рынку они не купят, а купят максимум по себестоимости.
ну или через свои прокладки но дорого:)

Поэтому может быть дом когда то и достроят но застройщику не будет смысла придерживаться своей концепции которая закладывалась изначально и почему там люди хотели жить

ну и много застройщиков войну не переживут.
никто не был готов к войне. нет запаса прочности

как то так

про нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить
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