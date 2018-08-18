Наверное считали по списку адресов а не по списку квартир, там красным на картах разрушения. Степень разрушений тоже неодинаковая.
Можно с 19й минуты посмотреть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:35
Наверное считали по списку адресов а не по списку квартир, там красным на картах разрушения. Степень разрушений тоже неодинаковая.
Можно с 19й минуты посмотреть
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Київ люди активно повертаються, автомобільний рух, порівняно з березнем, став набагато щільніший, один за одним ресторани шлють новини, що відкрилися. Кав'ярні почали відкриватися одні з перших, ще з середини березня. Стараюся щодня заходити, так ніби підтримую, по вихідних заходимо пообідати кудись. В основному, як розумію, працюють ті, хто домовився за якісь знижки щодо оренди, принаймні там де заходив і трохи порозпитував - вони зараз не платять оренду взагалі.
Там же поговорив зі знайомим, що здає квартиру в сусідньому районі, економ сегмент - поцікавився, як справи - оренду не відміняв і навіть не знижував, платять, як і платили до лютого.
Знов відкрилися відділення Нової пошти, що довго були зачинені, і майже нормально працюють.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ
Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:21
С вокзала на академ она не ходит, собираюсь возвращаться, а машина в Ирпене.
Пробка на въезде в Киев
4934415 понавыехало
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:28
Не знаю, зачем эту тему поднимать?
Но раз так хочется...
Я что писал? "А Вы только сегодня проснулись?" Говорил, что риск этого был все годы, да, в тот момент казалось, что вероятность этого сейчас процентов 10%. Но это было реально возможное событие, а не столновение с кометой или авария на Хмельницкой АЭС.
Но я хотел бы обратить внимание на другое: тогда Вы громко и безапелляционно (как, впрочем, и всегда) заявляли, что, принимая такие риски (войны), нужно в Украине все продавать и валить куда-то на Запад без сомнений, ибо тут жизни не будет.
Но теперь, смотрю, настроение опять поменялось. Уже и в воюющей Украине жить можно и распродаваться не стоит? Или это одесский прикол "так ты слона не продашь"?
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Таксі ходить, і ціни вже не такі, як були у лютому-початку березня (тоді з лівого берега до вокзалу просили 1500 грн і тільки готівка). Трохи дорожче, ніж було, але в межах розумного
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:45
vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:21
А бассик а паркинг где?
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тоже поделюсь одной маленькой но хорошей новостью
замечена первая стройка которая оживает - на казимира малевича
а теперь выводы что я сделал(по киеву в частности):
все кто вложился в строительство квартир, жестко попали. остались и без денег и без квартиры...а кто то еще и с кредитом.
возобновлять стройки в текущем положении никто не будет.
квартиры продавать не будут.
а раз продаж нет то и стройки нет.
рабочей силы тоже нет. все или в польше или в зсу.
Одна надежда на государство. Что выкупит для тех кто остался без жилья.
но 100% даю гарантии что по рынку они не купят, а купят максимум по себестоимости.
ну или через свои прокладки но дорого:)
Поэтому может быть дом когда то и достроят но застройщику не будет смысла придерживаться своей концепции которая закладывалась изначально и почему там люди хотели жить
ну и много застройщиков войну не переживут.
никто не был готов к войне. нет запаса прочности
как то так
про нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить
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