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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9761976297639764>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:про нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить
вы про готовую? На раз два она станет жилой. Имхо законодательно этот переход тоже упростят. Бездомные люди преграда для вступления в ЕС нужно как можно быстрее всех расселить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прикольно ветку читать - про все что угодно можно узнать, а вот интервью с Малюськой по поводу скорого открытия реестров, про запобижныки против шахрайства - не, никто не выложил - не интересно наверное.
Я читал с телефона так что перепрошую - я тоже не пришлю.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:17

  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://sud.ua/ru/news/publication/2350 ... a-malyuska
pavel12095
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:23

  ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.


А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:23

  vitaliian написав:
  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.

А также кто будет контролировать сделки на временно оккупированных территориях. Многие же могут проводиться черными риелторами под шумок или под дулами автоматов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:24

  Рыба-сом написав:[
Но теперь, смотрю, настроение опять поменялось. Уже и в воюющей Украине жить можно и распродаваться не стоит? Или это одесский прикол "так ты слона не продашь"?

)) Так а как бы всё. Поезд ушёл, сейчас можно продать только с огромным дисконтом, и то только отчаянным покупанам. Ибо сомневаюсь, что найдутся люди в здравом уме готовых рискнуть условной соткой ради недвиги в условиях сверхнеопределённости.

Так что жить не только можно))) но даже наслаждаться видами плинтусов скрытого монтажа

ПС
Эир, я вас прошу больше не затевать ничего серьезного. А то получается чем существеннее ваша покупка, тем тотальнее пи3дец после окончания вашего "предприятия."

Причем, более чем уверен, что как по звоночку, после разглаживания первой шторы через границу переехал первый танк.
Востаннє редагувалось hume в Пон 18 кві, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:32

  beee написав:Я зарабатываю на строительстве и РЕКОНСТРУКЦИИ домов.
А квартиры и ремонты это вынужденное хобби. Свои квартиры приходится ремонтировать.
Работы у меня ближайшие годы будет навалом.
Никакого пути у меня нет. Я учу программирование и не боюсь начать жизнь с начала.

зачем учится на айтишненга, если есть хорошая работа, тем более хобби?
Вроде норм мастера зарабатывают на уровне с айтишнегами?

Самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби (с)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:33

  striped написав:Прикольно ветку читать - про все что угодно можно узнать, а вот интервью с Малюськой по поводу скорого открытия реестров, про запобижныки против шахрайства - не, никто не выложил - не интересно наверное.
Я читал с телефона так что перепрошую - я тоже не пришлю.


Малюська пишет что реестр откроют через месяц, может быть недели.
И то хорошо.
Пойдут какие-то сделки и начнуться платить налоги.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:42

  hume написав:ПС
Эир, я вас прошу больше не затевать ничего серьезного. А то получается чем существеннее ваша покупка, тем тотальнее пи3дец после окончания вашего "предприятия
или после Сержика покупки. Одно из двух.
vitaliian
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