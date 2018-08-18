Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Прикольно ветку читать - про все что угодно можно узнать, а вот интервью с Малюськой по поводу скорого открытия реестров, про запобижныки против шахрайства - не, никто не выложил - не интересно наверное. Я читал с телефона так что перепрошую - я тоже не пришлю.
Малюська пишет что реестр откроют через месяц, может быть недели. И то хорошо. Пойдут какие-то сделки и начнуться платить налоги.
Будьте готовы, что какие-то квартиры в Киеве начнут менять собственников посредством действий в Реестре голов селищных рад, нотариусов, регистраторов на оккупированных территориях. Сложно отказать сделать одолжение человеку с автоматом. Я-бы реестры не открывал вплоть до полного окончания войны.
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.
А также кто будет контролировать сделки на временно оккупированных территориях. Многие же могут проводиться черными риелторами под шумок или под дулами автоматов.
а меня больше интересует, какими будут признаны сделки покупки, если они проводились не по укр. законодательству, когда Украина вернет контроль над оккупированными территориями А вернет ведь, и начнется реституция.
Ромасик написав:а меня больше интересует, какими будут признаны сделки покупки, если они проводились не по укр. законодательству, когда Украина вернет контроль над оккупированными территориями А вернет ведь, и начнется реституция
rjkz написав:Будьте готовы, что какие-то квартиры в Киеве начнут менять собственников посредством действий в Реестре голов селищных рад, нотариусов, регистраторов на оккупированных территориях. Сложно отказать сделать одолжение человеку с автоматом. Я-бы реестры не открывал вплоть до полного окончания войны.
Було написано, що тільки в областях, де немає бойових дій, і тільки окремі нотаріуси отримають доступ. Може тільки госи, наприклад. Реєстри потрібно відкривати, бо завжди є люди, яким критично треба продати.
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.
А также кто будет контролировать сделки на временно оккупированных территориях. Многие же могут проводиться черными риелторами под шумок или под дулами автоматов.
Ріелтор не проводить нияких угод, що за дурниці. Нотаріуси