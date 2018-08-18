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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:44

  Хомякоид написав:
  striped написав:Прикольно ветку читать - про все что угодно можно узнать, а вот интервью с Малюськой по поводу скорого открытия реестров, про запобижныки против шахрайства - не, никто не выложил - не интересно наверное.
Я читал с телефона так что перепрошую - я тоже не пришлю.


Малюська пишет что реестр откроют через месяц, может быть недели.
И то хорошо.
Пойдут какие-то сделки и начнуться платить налоги.

Будьте готовы, что какие-то квартиры в Киеве начнут менять собственников посредством действий в Реестре голов селищных рад, нотариусов, регистраторов на оккупированных территориях.
Сложно отказать сделать одолжение человеку с автоматом.
Я-бы реестры не открывал вплоть до полного окончания войны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:44

  vitaliian написав:
  hume написав:ПС
Эир, я вас прошу больше не затевать ничего серьезного. А то получается чем существеннее ваша покупка, тем тотальнее пи3дец после окончания вашего "предприятия
или после Сержика покупки. Одно из двух.

т.е. теперь мы знаем когда может наступить мир на нашей земле
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:47

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.

А также кто будет контролировать сделки на временно оккупированных территориях. Многие же могут проводиться черными риелторами под шумок или под дулами автоматов.

а меня больше интересует, какими будут признаны сделки покупки, если они проводились не по укр. законодательству, когда Украина вернет контроль над оккупированными территориями :D
А вернет ведь, и начнется реституция.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:54

  Ромасик написав:а меня больше интересует, какими будут признаны сделки покупки, если они проводились не по укр. законодательству, когда Украина вернет контроль над оккупированными территориями
А вернет ведь, и начнется реституция
а вот так
https://www.google.com/amp/s/hromadske. ... -vladelcam
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:59

vitaliian тут весь риск ложится на покупателя. Главное, чтобы лох не вымер. Т.е. мое видение - валить оттуда на подконтрольную территорию и не связываться.

Но пример Абхазии неудачный. Это оккупированная територия. Если Грузия ее вернет, дело пойдет сооовсем по другому.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 18 кві, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:01

  Ромасик написав:vitaliian тут весь риск ложится на покупателя. Главное, чтобы лох не вымер. Т.е. мое видение - валить оттуда на подконтрольную территорию и не связываться.

В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел). Сейчас наверное могут и конфисковать в качестве зеркальной меры. Уверен на 100% кто с оккупированной территории выехал, тот кварту потерял.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:05

  vitaliian написав:В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел).

по чьему законодательству? в укр.реестрах отражено?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Будьте готовы, что какие-то квартиры в Киеве начнут менять собственников посредством действий в Реестре голов селищных рад, нотариусов, регистраторов на оккупированных территориях.
Сложно отказать сделать одолжение человеку с автоматом.
Я-бы реестры не открывал вплоть до полного окончания войны.

Було написано, що тільки в областях, де немає бойових дій, і тільки окремі нотаріуси отримають доступ. Може тільки госи, наприклад.
Реєстри потрібно відкривати, бо завжди є люди, яким критично треба продати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.

А также кто будет контролировать сделки на временно оккупированных территориях. Многие же могут проводиться черными риелторами под шумок или под дулами автоматов.

Ріелтор не проводить нияких угод, що за дурниці. Нотаріуси
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Будьте готовы, что какие-то квартиры в Киеве начнут менять собственников посредством действий в Реестре голов селищных рад, нотариусов, регистраторов на оккупированных территориях.

На окупованих нічого й не планують відкривати
  Ромасик написав:а меня больше интересует, какими будут признаны сделки покупки, если они проводились не по укр. законодательству, когда Украина вернет контроль над оккупированными территориями
а їх ніби й не було. Об'ект залишається у власності за останнім записом в ураїнських реєстрах
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