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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:20
vitaliian написав: Ромасик написав:vitaliian
тут весь риск ложится на покупателя. Главное, чтобы лох не вымер. Т.е. мое видение - валить оттуда на подконтрольную территорию и не связываться.
В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел). Сейчас наверное могут и конфисковать в качестве зеркальной меры. Уверен на 100% кто с оккупированной территории выехал, тот кварту потерял.
"Нормально" ніхто й не міг вийти в Криму. По суті, якщо уявити, що Крим повернули, то всі угоди, що були здійснені за час окупації, є недійсними (хіба що приймуть який окремий закон), вся нерухомість буде на власниках згідно українських реєстрів, всі угоди до сраки - велкам у суди, доводьте, що була угода, якщо "колишній" власник її не визнає, максимум, що зможить - зажадати повернення коштів, і то, все вельми туманно з тим, як
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:22
Хомякоид написав: ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?
Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:27
Faceless написав:
"Нормально" ніхто й не міг вийти в Криму
имел в виду квартиры дали возможность продать а деньги вывезти. Помогли бы конфисковать или наложить запреты. Конечно с точки зрения украинского законодательства этих сделок нет, как будут решать неизвестно.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:31
Faceless написав: Хомякоид написав: ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?
Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища
я не слышал, чтобы мост метро открыли. Как и патона, там все завалено наглухо.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:35
Хомякоид написав: ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?
Функціонують три мости: Північний, Дарницький і Південний. Рух потягів метрополітену червоною гілкою від станції Дніпро до Лісової через міст Метро має небезпечну для воєнного часу особливість - відсутність підземного тунелю. Це спричинило ухвалення владою правильного рішення: припинити експлуатацію зазначеної ділянки.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:41
Ромасик написав:
я не слышал, чтобы мост метро открыли. Как и патона, там все завалено наглухо.
Для пішоходів/велосипедистів можна, авто ніби так, не проїхати
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:51
Оновлена інформація щодо ушкоджень і руйнувань об'єктів на Київщині (за даними територіальних громад).
❗️Відтак значних ушкоджень та руйнувань зазнали 2541 об’єкт:
▪️726 зруйновано повністю,
▪️1815 частково ушкоджено.
❗️Повністю зруйновані:
▪️38 багатоповерхових будинків,
▪️586 приватних садиб,
▪️8 закладів освіти,
▪️4 заклади охорони здоров’я,
▪️8 закладів культури,
▪️2 спортивні заклади,
▪️6 об’єктів життєзабезпечення.
как так быстро посчитали? Примерно 4300 семей срочно уже вчера нуждаются в жилье только в Киевской области, (многоквартирные бывают на 12 и на 200 квартир, беру среднее 100)
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:15
Ромасик написав: vitaliian написав:
В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел).
по чьему законодательству? в укр.реестрах отражено?
В украинских реестрах не отражено. Все происходит по "их" законодательству, предварительно нужно внести свою недвигу в "их базу данных" (тот ещё гемор,учитывая, что всё вносится в базы либо в Ялте, либо в Симферополе. Исключая недвигу в Севасе, та полностью регистрировалась на месте). После регистрации через нотариуса
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:19
Faceless написав: Хомякоид написав: ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.
А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?
Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища
Зрозуміло.
Зарано повертатись.
З Лівого берега північна частина тільки міська електричка виручає як на мене.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:22
ihorkyiv написав:
Функціонують три мости: Північний, Дарницький і Південний. Рух потягів метрополітену червоною гілкою від станції Дніпро до Лісової через міст Метро має небезпечну для воєнного часу особливість - відсутність підземного тунелю. Це спричинило ухвалення владою правильного рішення: припинити експлуатацію зазначеної ділянки.
Самое интересное, что трамвай возле Черниговской и електричка возле Левобережной ездят. Возможно есть другие причины, а то как то странно
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