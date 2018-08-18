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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9763976497659766>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:20

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:vitaliian тут весь риск ложится на покупателя. Главное, чтобы лох не вымер. Т.е. мое видение - валить оттуда на подконтрольную территорию и не связываться.

В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел). Сейчас наверное могут и конфисковать в качестве зеркальной меры. Уверен на 100% кто с оккупированной территории выехал, тот кварту потерял.

"Нормально" ніхто й не міг вийти в Криму. По суті, якщо уявити, що Крим повернули, то всі угоди, що були здійснені за час окупації, є недійсними (хіба що приймуть який окремий закон), вся нерухомість буде на власниках згідно українських реєстрів, всі угоди до сраки - велкам у суди, доводьте, що була угода, якщо "колишній" власник її не визнає, максимум, що зможить - зажадати повернення коштів, і то, все вельми туманно з тим, як
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:22

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.


А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?

Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:"Нормально" ніхто й не міг вийти в Криму
имел в виду квартиры дали возможность продать а деньги вывезти. Помогли бы конфисковать или наложить запреты. Конечно с точки зрения украинского законодательства этих сделок нет, как будут решать неизвестно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:31

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.


А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?

Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища

я не слышал, чтобы мост метро открыли. Как и патона, там все завалено наглухо.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:35

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.


А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?

Функціонують три мости: Північний, Дарницький і Південний. Рух потягів метрополітену червоною гілкою від станції Дніпро до Лісової через міст Метро має небезпечну для воєнного часу особливість - відсутність підземного тунелю. Це спричинило ухвалення владою правильного рішення: припинити експлуатацію зазначеної ділянки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:я не слышал, чтобы мост метро открыли. Как и патона, там все завалено наглухо.

Для пішоходів/велосипедистів можна, авто ніби так, не проїхати
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:51

Оновлена інформація щодо ушкоджень і руйнувань об'єктів на Київщині (за даними територіальних громад).

❗️Відтак значних ушкоджень та руйнувань зазнали 2541 об’єкт:
▪️726 зруйновано повністю,
▪️1815 частково ушкоджено.

❗️Повністю зруйновані:
▪️38 багатоповерхових будинків,
▪️586 приватних садиб,
▪️8 закладів освіти,
▪️4 заклади охорони здоров’я,
▪️8 закладів культури,
▪️2 спортивні заклади,
▪️6 об’єктів життєзабезпечення.
как так быстро посчитали? Примерно 4300 семей срочно уже вчера нуждаются в жилье только в Киевской области, (многоквартирные бывают на 12 и на 200 квартир, беру среднее 100)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:15

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:В Крыму люди нормально вышли из собственности (кто хотел).

по чьему законодательству? в укр.реестрах отражено?

В украинских реестрах не отражено. Все происходит по "их" законодательству, предварительно нужно внести свою недвигу в "их базу данных" (тот ещё гемор,учитывая, что всё вносится в базы либо в Ялте, либо в Симферополе. Исключая недвигу в Севасе, та полностью регистрировалась на месте). После регистрации через нотариуса
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:19

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:vitaliian
Від Театральної до Академмістечка прямують потяги метрополітену. Інтервал складає 30 хвилин. Сміливо обирайте цю гілку від Вокзальної з 6.00 до 20.00.


А чому на лівий беріг проїзд закрито ?
Зачинений міст ?

Міст ні, але метро наземне не ходить, підземне - частково, бо станції перетворили на бомбосховища


Зрозуміло.
Зарано повертатись.
З Лівого берега північна частина тільки міська електричка виручає як на мене.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:22

  ihorkyiv написав:Функціонують три мости: Північний, Дарницький і Південний. Рух потягів метрополітену червоною гілкою від станції Дніпро до Лісової через міст Метро має небезпечну для воєнного часу особливість - відсутність підземного тунелю. Це спричинило ухвалення владою правильного рішення: припинити експлуатацію зазначеної ділянки.

Самое интересное, что трамвай возле Черниговской и електричка возле Левобережной ездят. Возможно есть другие причины, а то как то странно
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