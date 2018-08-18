Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно
С вокзала на академ она не ходит, собираюсь возвращаться, а машина в Ирпене.
В Ірпінь можна доїхати на власному авто, маршруток не бачив. Перевіряють реєстрацію у паспорті, техпаспорт автомобіля. Документи на будинок в Ірпіні при київській реєстрації підходять. Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві. світла/води/газу немає, звєязок поганий.
v0f41k написав:Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві
машина стоит во дворе ЖК, прописка не Ирпень и не Киев, документов на недвижимость с собой нет (уехал ещё до начала войны, по семейным обстоятельствам, кроме паспорта ничего не брал). Тут мне советовали показывать счета за коммунальные со смартфона. Не знаю проканает или нет.
v0f41k написав:Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві
машина стоит во дворе ЖК, прописка не Ирпень и не Киев, документов на недвижимость с собой нет (уехал ещё до начала войны, по семейным обстоятельствам, кроме паспорта ничего не брал). Тут мне советовали показывать счета за коммунальные со смартфона. Не знаю проканает или нет.
Тоді ще будьте готові що видадуть повістку в військомат під підпис
v0f41k написав:Щоб вивезти авто за межі Ірпіня через блок пост достатньо оригіналу техпаспорту. Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку.
Вашу статистику легко знівелювати, спрямувавши через той блок пост Еіра або Сєржика.
v0f41k написав:Щоб вивезти авто за межі Ірпіня через блок пост достатньо оригіналу техпаспорту. Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку.