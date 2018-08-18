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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9763976497659766

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:29

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless а как часто ездят поезда метро и наземный от?
В метро ще жодного разу не був, як і в ОТ
Бачив розклад міської електрички - наразі це, мабуть, найоперативнвший варіянт переміщення з одного берега на інший, ходить раз на годину приблизно

С вокзала на академ она не ходит, собираюсь возвращаться, а машина в Ирпене.

В Ірпінь можна доїхати на власному авто, маршруток не бачив. Перевіряють реєстрацію у паспорті, техпаспорт автомобіля. Документи на будинок в Ірпіні при київській реєстрації підходять.
Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві.
світла/води/газу немає, звєязок поганий.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:35

  v0f41k написав:Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві
машина стоит во дворе ЖК, прописка не Ирпень и не Киев, документов на недвижимость с собой нет (уехал ещё до начала войны, по семейным обстоятельствам, кроме паспорта ничего не брал). Тут мне советовали показывать счета за коммунальные со смартфона. Не знаю проканает или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:39

  vitaliian написав:
  v0f41k написав:Автомобілі з доріг евакуювали на "кладовища автомобілів", бажано повернутися та якнайшвидше забрати авто, бо їх почали дерибанити місцеві
машина стоит во дворе ЖК, прописка не Ирпень и не Киев, документов на недвижимость с собой нет (уехал ещё до начала войны, по семейным обстоятельствам, кроме паспорта ничего не брал). Тут мне советовали показывать счета за коммунальные со смартфона. Не знаю проканает или нет.

Тоді ще будьте готові що видадуть повістку в військомат під підпис
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щоб вивезти авто за межі Ірпіня через блок пост достатньо оригіналу техпаспорту.
Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:05

  v0f41k написав:Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку
может акция закончилась)

Зображення

Из проголосовавших повестки получили 175 человек.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:21

  v0f41k написав:Щоб вивезти авто за межі Ірпіня через блок пост достатньо оригіналу техпаспорту.
Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку.

Вашу статистику легко знівелювати, спрямувавши через той блок пост Еіра або Сєржика.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

v0f41k написав:Щоб вивезти авто за межі Ірпіня через блок пост достатньо оригіналу техпаспорту.
Повістки на блок постах тут ніхто не роздає, і сам проїзжав дека разів, і від знайомих не чув жодного випадку.
А в нас колега отримав
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