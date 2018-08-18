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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9764976597669767

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:08

Жалько ржкз

Такий шанс пролюбив:-(

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7138018/

Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:26

  v0f41k написав:світла/води/газу немає, звєязок поганий
свет вода уже есть как минимум в трёх ЖК... С газом большие траблы, на моем доме все трубы побиты, на других наверное не лучше.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
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