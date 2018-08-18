Такий шанс пролюбив:-(
Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)
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Додано: Пон 18 кві, 2022 21:08
Жалько ржкз
Такий шанс пролюбив:-(
Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)
Додано: Пон 18 кві, 2022 21:26
Додано: Пон 18 кві, 2022 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
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