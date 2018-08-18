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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9764976597669767

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:08

Жалько ржкз

Такий шанс пролюбив:-(

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7138018/

Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:26

  v0f41k написав:світла/води/газу немає, звєязок поганий
свет вода уже есть как минимум в трёх ЖК... С газом большие траблы, на моем доме все трубы побиты, на других наверное не лучше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:18

Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:21

  Первый написав:Жалько ржкз

Такий шанс пролюбив:-(

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7138018/

Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)

Клоун
на тему киевской недвижимости есть что сказать?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:39

Знакомые вернулись в Бучу. Говорят, центральную улицу (вокзальная вроде) привели в порядок (чисто). Ямы залатали.
Неделю работают. Импортируют душевые кабины. Порт запустил в Одессу первый контейнер. Предыдущий где-то в Румынии завис.
Эпицентры начали платить. Интернет магазины запросили первый заказ.
Оптимистично, пока.
Да, кстати, заказать окна сейчас нереально. Очередь на месяцы.
Вот где бабки
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:22

  Олежан написав:тоже поделюсь одной маленькой но хорошей новостью
замечена первая стройка которая оживает - на казимира малевича
Зображення

а теперь выводы что я сделал(по киеву в частности):
все кто вложился в строительство квартир, жестко попали. остались и без денег и без квартиры...а кто то еще и с кредитом.
возобновлять стройки в текущем положении никто не будет.
квартиры продавать не будут.
а раз продаж нет то и стройки нет.
рабочей силы тоже нет. все или в польше или в зсу.

Одна надежда на государство. Что выкупит для тех кто остался без жилья.
но 100% даю гарантии что по рынку они не купят, а купят максимум по себестоимости.
ну или через свои прокладки но дорого:)

Поэтому может быть дом когда то и достроят но застройщику не будет смысла придерживаться своей концепции которая закладывалась изначально и почему там люди хотели жить

ну и много застройщиков войну не переживут.
никто не был готов к войне. нет запаса прочности

как то так

про нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить

Респект это точно ты?
Или учетку продал?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:27

  vitaliian написав:
  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.

Рынок будут формировать те кто решыл жить за границей и те у кого есть кеш.
Реальное состояние РН увидим когда мужское население начнут выпускать заграницу (а не только Респекта)
А это после окончания боевых действий.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:36

  Первый написав:Жалько ржкз

Такий шанс пролюбив:-(

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7138018/

Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)


:lol:
Я поел и в шапке.
Спасибо.
rjkz
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