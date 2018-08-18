Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
Киев первые дни войны. Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника. Изучают записи, допрашивают. Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами. Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы... Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
Знакомые вернулись в Бучу. Говорят, центральную улицу (вокзальная вроде) привели в порядок (чисто). Ямы залатали. Неделю работают. Импортируют душевые кабины. Порт запустил в Одессу первый контейнер. Предыдущий где-то в Румынии завис. Эпицентры начали платить. Интернет магазины запросили первый заказ. Оптимистично, пока. Да, кстати, заказать окна сейчас нереально. Очередь на месяцы. Вот где бабки
Олежан написав:тоже поделюсь одной маленькой но хорошей новостью замечена первая стройка которая оживает - на казимира малевича
а теперь выводы что я сделал(по киеву в частности): все кто вложился в строительство квартир, жестко попали. остались и без денег и без квартиры...а кто то еще и с кредитом. возобновлять стройки в текущем положении никто не будет. квартиры продавать не будут. а раз продаж нет то и стройки нет. рабочей силы тоже нет. все или в польше или в зсу.
Одна надежда на государство. Что выкупит для тех кто остался без жилья. но 100% даю гарантии что по рынку они не купят, а купят максимум по себестоимости. ну или через свои прокладки но дорого:)
Поэтому может быть дом когда то и достроят но застройщику не будет смысла придерживаться своей концепции которая закладывалась изначально и почему там люди хотели жить
ну и много застройщиков войну не переживут. никто не был готов к войне. нет запаса прочности
как то так
про нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.
Рынок будут формировать те кто решыл жить за границей и те у кого есть кеш. Реальное состояние РН увидим когда мужское население начнут выпускать заграницу (а не только Респекта) А это после окончания боевых действий.