Олежан написав:

тоже поделюсь одной маленькой но хорошей новостьюзамечена первая стройка которая оживает - на казимира малевичаа теперь выводы что я сделал(по киеву в частности):все кто вложился в строительство квартир, жестко попали. остались и без денег и без квартиры...а кто то еще и с кредитом.возобновлять стройки в текущем положении никто не будет.квартиры продавать не будут.а раз продаж нет то и стройки нет.рабочей силы тоже нет. все или в польше или в зсу.Одна надежда на государство. Что выкупит для тех кто остался без жилья.но 100% даю гарантии что по рынку они не купят, а купят максимум по себестоимости.ну или через свои прокладки но дорого:)Поэтому может быть дом когда то и достроят но застройщику не будет смысла придерживаться своей концепции которая закладывалась изначально и почему там люди хотели житьну и много застройщиков войну не переживут.никто не был готов к войне. нет запаса прочностикак то такпро нежилую недвижимость вообще можно забыть или похоронить