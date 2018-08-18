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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9765976697679768

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
Вы наверное про удар по Нивкам. Комплекс домов между Святошино и Нивки. Военная часть стояла - машины ремонтировали. Лет 10-15 нету. Совет - вспоминайте, что было до того как построили дома. Хорошо , что ничего, а если что-то военное, то морально надо быть готовым . У них действительно старые карты
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:43

  evvk1 написав:
UA написав:Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
Вы наверное про удар по Нивкам. Комплекс домов между Святошино и Нивки. Военная часть стояла - машины ремонтировали. Лет 10-15 нету. Совет - вспоминайте, что было до того как построили дома. Хорошо , что ничего, а если что-то военное, то морально надо быть готовым . У них действительно старые карты

Жесть. Наводчики підтягнулися. Не знати назву цього ЖК.
Один іпанашка розписував де в центрі…
Востаннє редагувалось Первый в Вів 19 кві, 2022 06:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:44

Неожиданно. а почему не в Бердичев?

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Мариупольский государственный университет переехал в Киев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:50

  rjkz написав:
  UA написав:
  Первый написав:Жалько ржкз

Такий шанс пролюбив:-(

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7138018/

Тепер і далі з нами страждати на невисному кржн:-)

Клоун
на тему киевской недвижимости есть что сказать?


Да пусть издевается.
Все равно мимо.
А по теме - нечего ему писать.
Тиждни болю в ОП.
Даже пыль с клавы уборщицы тети Клавы не доверяют вытирать.


Чесно, сумно шо ти пролюбив найкращий шанс в житті реалізувати мрію. Ех…. Будеш тепер піднімати кржн.

Так не довіряю. Відправив прибиральниць в простій.

А по темі шо писати? Чекаю «тетріс» по 500 за квадрат в 1к з ремонтом. +-20 кує за квартиру:-)

Вірю Вам.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 07:15

  Первый написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Клоун
на тему киевской недвижимости есть что сказать?


Да пусть издевается.
Все равно мимо.
А по теме - нечего ему писать.
Тиждни болю в ОП.
Даже пыль с клавы уборщицы тети Клавы не доверяют вытирать.


Чесно, сумно шо ти пролюбив найкращий шанс в житті реалізувати мрію. Ех…. Будеш тепер піднімати кржн.

Так не довіряю. Відправив прибиральниць в простій.

А по темі шо писати? Чекаю «тетріс» по 500 за квадрат в 1к з ремонтом. +-20 кує за квартиру:-)

Вірю Вам.


Ща заплАчу.
Так трогательно.
Не в моих правилах полагаться на случай.
Надо самому достигать целей, а не сидеть на попе и ждать ППЦа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:06

  rjkz написав:
Ща заплАчу.
Так трогательно.
Не в моих правилах полагаться на случай.
Надо самому достигать целей, а не сидеть на попе и ждать ППЦа.

І це правильно.

стьоб падальщиків (а по іншому таких персонажів назвати важко, оскільки чим гірше, тим для них краще) щодо забудовників мені не зрозумілий. Моя позиція необхідно намагатися щоб всі були заможними і вона відома з 2009 року.

У мене немає радості що розбили склад фокстрота чи фабрику мхп, перестав будувати КАН. Не розумію чому вона з’являється у вас, хомяка, уа і , на щастя, невеликої кількості форумчан.
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