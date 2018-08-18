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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9765976697679768>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:18

Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:39

Знакомые вернулись в Бучу. Говорят, центральную улицу (вокзальная вроде) привели в порядок (чисто). Ямы залатали.
Неделю работают. Импортируют душевые кабины. Порт запустил в Одессу первый контейнер. Предыдущий где-то в Румынии завис.
Эпицентры начали платить. Интернет магазины запросили первый заказ.
Оптимистично, пока.
Да, кстати, заказать окна сейчас нереально. Очередь на месяцы.
Вот где бабки
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:27

  vitaliian написав:
  striped написав:поводу скорого открытия реестров,
неужели кто нибудь сейчас готов покупать или продавать недвижимость? А по какой цене? Рынка нет, цены нет, продажи банками валюты нет (формально конечно есть но в кассах валюты нет), какой будет курс после войны неизвестно.

Рынок будут формировать те кто решыл жить за границей и те у кого есть кеш.
Реальное состояние РН увидим когда мужское население начнут выпускать заграницу (а не только Респекта)
А это после окончания боевых действий.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
Вы наверное про удар по Нивкам. Комплекс домов между Святошино и Нивки. Военная часть стояла - машины ремонтировали. Лет 10-15 нету. Совет - вспоминайте, что было до того как построили дома. Хорошо , что ничего, а если что-то военное, то морально надо быть готовым . У них действительно старые карты
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:44

Неожиданно. а почему не в Бердичев?

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Мариупольский государственный университет переехал в Киев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А совершаются сейчас сделки с недвигой? Как обстоят дела с ценами на недвигу в З. Украине в небольших городках? Может кто знает.
libeconomy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:37

  libeconomy написав:А совершаются сейчас сделки с недвигой? Как обстоят дела с ценами на недвигу в З. Украине в небольших городках? Может кто знает.


В течении месяца обещают открыть реестр и разрешить сделки.
Подождите уже и тогда покупайте.
Буддеттокадаражать уже долго не будет.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:20

Учора на гілці цю тему зачіпали. У керівництва ДПСУ знову позиція змінилася.
"Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено" https://dpsu.gov.ua/ua/news/mozhlivist- ... odovzheno/
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:36

  UA написав:Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.

Мне такую же историю рассказали про Бровары, когда они калибрами били якобы по военному объекту, а там по факту свалка. Военный объект разформировали надцать лет назад
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