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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж, одно дело окна, которые можно самому поменять, и совсем другое дело коммуникации. Надеюсь управляющая компания вместе с жильцами что-то придумают, чтоб быстрее наладить обычную жизнь (если так вообще можно выразиться)
Додано: Пон 18 кві, 2022 22:18
Киев первые дни войны.
Берут наши менты кацапского корректировщика дргешника.
Изучают записи, допрашивают.
Выяснилось, что по кацапским записям по о адресу ул. ХХХХХХХХХ - воинская часть. А там уже 10 лет как ЖК с модными МОПами.
Оборонный завод по адресу ул. ХХХХХХХ, он уже порезан и там строят модные МОПы...
Получается они с базой данных ещё времен ссср работают.
Додано: Пон 18 кві, 2022 22:39
Знакомые вернулись в Бучу. Говорят, центральную улицу (вокзальная вроде) привели в порядок (чисто). Ямы залатали.
Неделю работают. Импортируют душевые кабины. Порт запустил в Одессу первый контейнер. Предыдущий где-то в Румынии завис.
Эпицентры начали платить. Интернет магазины запросили первый заказ.
Оптимистично, пока.
Да, кстати, заказать окна сейчас нереально. Очередь на месяцы.
Вот где бабки
Додано: Пон 18 кві, 2022 23:27
Рынок будут формировать те кто решыл жить за границей и те у кого есть кеш.
Реальное состояние РН увидим когда мужское население начнут выпускать заграницу (а не только Респекта)
А это после окончания боевых действий.
Додано: Вів 19 кві, 2022 06:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы наверное про удар по Нивкам. Комплекс домов между Святошино и Нивки. Военная часть стояла - машины ремонтировали. Лет 10-15 нету. Совет - вспоминайте, что было до того как построили дома. Хорошо , что ничего, а если что-то военное, то морально надо быть готовым . У них действительно старые карты
Додано: Вів 19 кві, 2022 06:44
Неожиданно. а почему не в Бердичев?
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Мариупольский государственный университет переехал в Киев.
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А совершаются сейчас сделки с недвигой? Как обстоят дела с ценами на недвигу в З. Украине в небольших городках? Может кто знает.
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:37
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:20
Учора на гілці цю тему зачіпали. У керівництва ДПСУ знову позиція змінилася.
"Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено"
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:36
Мне такую же историю рассказали про Бровары, когда они калибрами били якобы по военному объекту, а там по факту свалка. Военный объект разформировали надцать лет назад
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