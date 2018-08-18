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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:38
В Киеве восстановили трамвайные маршруты № 1 и № 5
▪️№ 1 - от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной. Интервал движения 12 минут;
▪️№ 5 - от улицы Сержа Лифаря до станции «Троещина-2». Интервал движения 20 минут.
❗️Час работы общественного транспорта со вчерашнего дня продлен - метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00
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vitaliian
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Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49
BIGor написав:
Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...
Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.
Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.
Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза
они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.
Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить
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vitaliian
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:17
vitaliian написав:
BIGor написав:
Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...
Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.
Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.
Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза
они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.
Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить
Для того что-бы опять возник дефицит жилья нужно что-бы все перекладыватели бумажек/клерки опять вернулись у Кийов и обеспечили платежеспособный спрос.
При обвале экономики в 50% не уверен что этого можно достичь.
Европа открылась, Штаты тоже.
Молодежь может поехать поработать пару лет, все равно лучше чем Кийов.
Да и думаю чем ближе к вступлении в Евросоюз тем больнее будут бить по воровитым ручкам. Схематозников будут меньше и возможность зарабатывать на потоках тоже.
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Хомякоид
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