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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9765976697679768

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:38

В Киеве восстановили трамвайные маршруты № 1 и № 5

▪️№ 1 - от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной. Интервал движения 12 минут;
▪️№ 5 - от улицы Сержа Лифаря до станции «Троещина-2». Интервал движения 20 минут.

❗️Час работы общественного транспорта со вчерашнего дня продлен - метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49

  BIGor написав:Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...


Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.

Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.

Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза :shock: они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.

Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:17

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...


Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.

Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.

Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза :shock: они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.

Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить


Для того что-бы опять возник дефицит жилья нужно что-бы все перекладыватели бумажек/клерки опять вернулись у Кийов и обеспечили платежеспособный спрос.
При обвале экономики в 50% не уверен что этого можно достичь.
Европа открылась, Штаты тоже.
Молодежь может поехать поработать пару лет, все равно лучше чем Кийов.

Да и думаю чем ближе к вступлении в Евросоюз тем больнее будут бить по воровитым ручкам. Схематозников будут меньше и возможность зарабатывать на потоках тоже.
Хомякоид
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