Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49

BIGor написав: Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли... Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...

Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глазаони точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить