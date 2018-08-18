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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:38
В Киеве восстановили трамвайные маршруты № 1 и № 5
▪️№ 1 - от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной. Интервал движения 12 минут;
▪️№ 5 - от улицы Сержа Лифаря до станции «Троещина-2». Интервал движения 20 минут.
❗️Час работы общественного транспорта со вчерашнего дня продлен - метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00
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Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49
BIGor написав:
Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...
Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.
Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.
Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза
они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.
Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:23
Хомякоид написав:
Молодежь может поехать поработать пару лет
молодежь и не были игроками кржн, пусть едут туда где лучше.
В то что Европа примет всех желающих на ПМЖ не верю. Их будет не 4 млн как сейчас, а 24. Каждому дай жильё, пособие, медицину и всё остальное. Дайте ссылки на европейские источники кто к такому наплыву эмигрантов готов или хотя бы готовится.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:42
vitaliian написав:
BIGor написав:
Типа условный Сержик был до 2021 года лузером с 120 куе кеша, а как поменял из на 3-ху - стал успешным? Что поменялось? Человек стал богаче и успешнее от того что купил бетон? Не понимаю парадигму рыл, первого тут уже потерли...
Берём такой кейс, условный человек работает в Киеве и там же арендует квартиру. Сбережений условно нет. Бац война, фирма закрывается, или сильно сокращает деятельность, платить аренду плюс коммуналку нечем. Родственников которые могли бы его принять тоже нет. В этой ситуации даже дача в 50 км от Киева или жилой гараж лучше, чем ничего.
Ценности изменились, сейчас ценность не возможность на чем то заработать а выжить, избежать голодовки, избежать оккупации, сохранить здоровье и Украину. Поэтому ценность киевского бетона не сильно натягивается на общую ситуацию.
Но война не вечна, и только ленивый не вангует дефицит жилья, который неминуемо за ней последует. Я вчера копипастил оценку, сколько в киевской области полностью разрушенных домов. Не то чтобы миллион но десяткам тысяч семей уже негде жить. Расскажите им какой вы молодец, что не купили квартиру в Киеве. Представляю их глаза
они точно не поймут чем шататься по съёмным углам лучше своей квартиры.
Бывают ситуации когда инвестпривлекательность имеет нулевое значение, если нечего есть или негде жить
Ничего непонятно. По вашему сейчас лучше быть в котловане, чем с соточкой куе?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:42
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Молодежь может поехать поработать пару лет
молодежь и не были игроками кржн, пусть едут туда где лучше.
В то что Европа примет всех желающих на ПМЖ не верю. Их будет не 4 млн как сейчас, а 24. Каждому дай жильё, пособие, медицину и всё остальное. Дайте ссылки на европейские источники кто к такому наплыву эмигрантов готов или хотя бы готовится.
Молодежь снимали квартиры. Иногда в складчину, иногда сами.
Если рванут на Запад, спрос на аренду так и не востановиться.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:46
BIGor написав:
Ничего непонятно. По вашему сейчас лучше быть в котловане, чем с соточкой куе?
причем тут котлованы к квартирам? Яйцо и курица это не одно и то же. Речь шла о недвижимости, а не о имущественных правах на то, чего пока ещё нет. в названии ветки читаем "жильё" , котлованы это жильё или нет?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:04
vitaliian написав: BIGor написав:
Ничего непонятно. По вашему сейчас лучше быть в котловане, чем с соточкой куе?
причем тут котлованы к квартирам? Яйцо и курица это не одно и то же. Речь шла о недвижимости, а не о имущественных правах на то, чего пока ещё нет. в названии ветки читаем "жильё" , котлованы это жильё или нет?
Хорошо, тогда по Вашему сейчас лучше быть с квартирой в Киеве купленной за 100 куе, чем с соточкой куе?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:04
❗️Відбудова Ірпеня обійдеться в 1 мільярд доларів
За підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня для відновлення знищеного або пошкодженого житлового (враховані знищені та пошкоджені квартири та приватні житлові будинки) фонду Ірпеня потрібно близько 850 мільйонів доларів.
У той же час вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів. Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами необхідно 1 мільярд доларів.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:23
vitaliian для пригорода есть отдельная ветка, не засоряй Киевскую ветку Ирпенем.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Молодежь может поехать поработать пару лет
молодежь и не были игроками кржн, пусть едут туда где лучше.
В то что Европа примет всех желающих на ПМЖ не верю. Их будет не 4 млн как сейчас, а 24. Каждому дай жильё, пособие, медицину и всё остальное. Дайте ссылки на европейские источники кто к такому наплыву эмигрантов готов или хотя бы готовится.
думаю четырьмя миллионами дело не ограничится. Кто-то, конечно вернется.
Но вся фигня в том, что 24я статья позволяет подтянуть к себе близких родственников. Как только снимут запрет на выезд мужчин, в Европу неизбежно хлынет вторая волна. И она будет весьма неслабой.
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