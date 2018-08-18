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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 кві, 2022 12:38
Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся
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hume
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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:40
BIGor написав:
Хорошо, тогда по Вашему сейчас лучше быть с квартирой в Киеве купленной за 100 куе, чем с соточкой куе?
Все равно стремно и с тем и с тем
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Investor_K
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:23
hume написав:
Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли
. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся
Это из скольких? Потому как работа в Европах, конечно есть, но не прям уж так на 5-10 лямов народу...
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_hunter
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:24
antey1969 написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Молодежь может поехать поработать пару лет
молодежь и не были игроками кржн, пусть едут туда где лучше.
В то что Европа примет всех желающих на ПМЖ не верю. Их будет не 4 млн как сейчас, а 24. Каждому дай жильё, пособие, медицину и всё остальное. Дайте ссылки на европейские источники кто к такому наплыву эмигрантов готов или хотя бы готовится.
думаю четырьмя миллионами дело не ограничится. Кто-то, конечно вернется.
Но вся фигня в том, что 24я статья позволяет подтянуть к себе близких родственников
. Как только снимут запрет на выезд мужчин, в Европу неизбежно хлынет вторая волна. И она будет весьма неслабой.
Это со времен безвиза и без всяких статей можно было сделать, "весьма неслабой" волны "почему-то" не случилось.
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_hunter
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:25
hume написав:
Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся
Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д.
Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры.
Переизбыток жилья намечается огромный, что бы там не писала учетка vitalian
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Damien
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:37
Damien написав: hume написав:
Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся
Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д.
Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры.Переизбыток жилья намечается огромный
, что бы там не писала учетка vitalian
Переизбыток жилья сам-по-себе ни на что не влияет: влияет его локализация...
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_hunter
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:43
_hunter написав:
Это из скольких? Потому как работа в Европах, конечно есть, но не прям уж так на 5-10 лямов народу...
Я не скажу,что у меня очень много знакомых выехали за границу, большая часть все таки на западной. Есть те, кто проедает накопленный жирок, в основном семьи с детьми не оформившие "беженство", есть знакомая проживающая на халяву в швейцарском отеле, думает рвать дальше на США, некоторые выехали к сестрам/братьям/дальним родственникам. Думаю чем дальше на запад, тем веселее будет с работой, просто из за того, что основная часть переселенцев оседает неравномерно по всей территории Европы. Не думаю что сходу можно зацепиться за хорошую работу, но как несомненный плюс для наших переселенцев это - разрешение на работу.
ПС
Есть ещё одни переехавшие в Европу знакомые, многодетная семья (уехали всем составом), которые за полгода до войны купили пентхаус, чтоб тесно не было. Хорошо,что ремонт не успели начать
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hume
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Додано: Вів 19 кві, 2022 13:49
Продублирую. ФК2, однушка 47 метров ушла за 19 кгрн. До войны цены были в районе 27. Думаю в менее модных комплексах за такие же деньги можно смотреть двушки под 80-90 квадратов.
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hume
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Додано: Вів 19 кві, 2022 14:00
Будут еще цена ниже? Как по мне пока рискованно покупать недвижимость. Может прилететь "сюрприз" и что потом?!
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Вова Цигенко
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