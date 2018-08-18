Додано: Вів 19 кві, 2022 13:43

_hunter написав: Это из скольких? Потому как работа в Европах, конечно есть, но не прям уж так на 5-10 лямов народу... Это из скольких? Потому как работа в Европах, конечно есть, но не прям уж так на 5-10 лямов народу...

Я не скажу,что у меня очень много знакомых выехали за границу, большая часть все таки на западной. Есть те, кто проедает накопленный жирок, в основном семьи с детьми не оформившие "беженство", есть знакомая проживающая на халяву в швейцарском отеле, думает рвать дальше на США, некоторые выехали к сестрам/братьям/дальним родственникам. Думаю чем дальше на запад, тем веселее будет с работой, просто из за того, что основная часть переселенцев оседает неравномерно по всей территории Европы. Не думаю что сходу можно зацепиться за хорошую работу, но как несомненный плюс для наших переселенцев это - разрешение на работу.ПСЕсть ещё одни переехавшие в Европу знакомые, многодетная семья (уехали всем составом), которые за полгода до войны купили пентхаус, чтоб тесно не было. Хорошо,что ремонт не успели начать