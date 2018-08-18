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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9768976997709771>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:25

  Zebra написав:
  Вова Цигенко написав:Будут еще цена ниже? Как по мне пока рискованно покупать недвижимость. Может прилететь "сюрприз" и что потом?!

Цены на недвижимость преимущественно привязаны к средним зарплатам. Упадут - будет ниже.

Кстати нет, они привязаны к количеству денег у тех людей которым нужна (или в скором времени понадобится) недвижимость. Можете для уверенности загуглить цены и зарплаты в Мукачево.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:28

  Zebra написав:
  Вова Цигенко написав:Будут еще цена ниже? Как по мне пока рискованно покупать недвижимость. Может прилететь "сюрприз" и что потом?!

Цены на недвижимость преимущественно привязаны к средним зарплатам. Упадут - будет ниже.

У полумиллиона граждан сейчас ЗП полтора куе в мес, у некоторых армейцев больше 3 куе в мес.
Эту всю массу придется куда-то рано или поздно парковать. Ракета будет или инфляция порезвится раньше - вот в чем вопрос.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:29

  hume написав:
  _hunter написав:Это из скольких? Потому как работа в Европах, конечно есть, но не прям уж так на 5-10 лямов народу...

Я не скажу,что у меня очень много знакомых выехали за границу, большая часть все таки на западной. Есть те, кто проедает накопленный жирок, в основном семьи с детьми не оформившие "беженство", есть знакомая проживающая на халяву в швейцарском отеле, думает рвать дальше на США, некоторые выехали к сестрам/братьям/дальним родственникам. Думаю чем дальше на запад, тем веселее будет с работой, просто из за того, что основная часть переселенцев оседает неравномерно по всей территории Европы. Не думаю что сходу можно зацепиться за хорошую работу, но как несомненный плюс для наших переселенцев это - разрешение на работу.

ПС
Есть ещё одни переехавшие в Европу знакомые, многодетная семья (уехали всем составом), которые за полгода до войны купили пентхаус, чтоб тесно не было. Хорошо,что ремонт не успели начать

Вся "веселость" с работой давно и успешно закрывается местными жителями -- иначе все местные новости разгоняли бы панику навроде наших "в стране жесткая нехватка сантехников". Но вместо этого почему-то идут рапорта о 1/2/3 процентных безработицах. Каким-то редким професиям (доктора/медсестры, например) конечно будет легче устроится, но многим (менеджеры по продажам/по рекламам) -- почти нереально.
А те понаехи, что сейчас благодаря всеобщему вниманию к проблеме беженцев нашарик живут в отелях или у родственников через 3/6/12 столкнутся с неприкрытым вопросом "а вы, СЛУЧАЙНО, прямо завтра никуда выезжать от нас не собираетесь?!?"...
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:38

  hume написав:Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся

это до первого похода к стоматологу.

Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.

По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.

Беженцев там и без нас хватает. Демпинг зарплат отдельная песня. И как быстро всех попоросят назад.

пс. Леня-космос сказал Португалия - бедная страна, там нечего ловить.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 19 кві, 2022 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:38

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  Вова Цигенко написав:Будут еще цена ниже? Как по мне пока рискованно покупать недвижимость. Может прилететь "сюрприз" и что потом?!

Цены на недвижимость преимущественно привязаны к средним зарплатам. Упадут - будет ниже.

Кстати нет, они привязаны к количеству денег у тех людей которым нужна (или в скором времени понадобится) недвижимость. Можете для уверенности загуглить цены и зарплаты в Мукачево.

Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду, а они в свою очередь создают базу для ценообразования на недвигу и ее рентабельность.

Стоит обратить внимание на тот факт, что более половины новой недвижимости выкупалось под бизнес. Наверняка многие попытаются избавиться от излишков. Все бизнес-модели разрушены и вложения последних лет себя не оправдают, лучше забрать деньги и создать новый бизнес, чем сидеть годами и ждать пока все устаканится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:50

  hume написав:Продублирую. ФК2, однушка 47 метров ушла за 19 кгрн. До войны цены были в районе 27. Думаю в менее модных комплексах за такие же деньги можно смотреть двушки под 80-90 квадратов.

на Березняках можно весь подьезд снять.
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... to%5D=5000
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:03

  Ромасик написав:
  hume написав:Продублирую. ФК2, однушка 47 метров ушла за 19 кгрн. До войны цены были в районе 27. Думаю в менее модных комплексах за такие же деньги можно смотреть двушки под 80-90 квадратов.

на Березняках можно весь подьезд снять.

Цена 3000 гр . на время военных действи
не стоит на эти цены ориентироваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:19


ЕС оплатит большую часть расходов на восстановление Украины - СМИ


Точная сумма средств на данный момент не называется. По оценкам Брюсселя, она составит сотни миллиардов долларов.

Созданный по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов, он будет финансировать инвестиции и реформы, согласованные с правительством Украины. На данный момент не ясно, сколько именно средств будет предоставлено за счет грантов или займов.

Как пишет Bloomberg, поскольку война продолжается, исполнительная власть ЕС не желает называть точную цифру, однако сообщила послам ЕС, что сумма достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. Также особого внимания потребует сельскохозяйственный сектор, как один из основных видов экономической деятельности в Украине.

В ЕС напомнили, что блок уже выделил 600 миллионов евро в виде льготных кредитов с начала войны и ускоряет одобрение дополнительных 600 миллионов евро, которые могут быть предоставлены этим летом.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:25

  hume написав:Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся

Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости?
Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать.
Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно.
Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны.
Европа в шоколаде.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:41

  Zebra написав:
  Вова Цигенко написав:Будут еще цена ниже? Как по мне пока рискованно покупать недвижимость. Может прилететь "сюрприз" и что потом?!

Цены на недвижимость преимущественно привязаны к средним зарплатам. Упадут - будет ниже.

Рынок недвижимости = рынок труда.
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