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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9769977097719772>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:53

  UA написав:
  hume написав:Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся

Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости?
Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать.
Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно.
Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны.
Европа в шоколаде.

Смысл в том, что работа "тут" есть, а "там" нужно искать -- с неясными перспективами.
"К себе" перетягивать -- это куда? -- в спорт-залы/_чужие_ дома? -- как только запрет снимут -- всех понаехов попросят занимаемые площади освободить.

Если понаехи начнут вытеснять _граждан_ с рабочих мест -- весь шоколад очень быстро закончится. Европейские чиновники за уровнем безработицы _граждан_ очень внимательно следят. Там уже разговоры о безусловных пособиях беженцам заговорили -- лишь бы они не сильно отсвечивали на местах.
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 19 кві, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:54

  Zebra написав:Стоит обратить внимание на тот факт, что более половины новой недвижимости выкупалось под бизнес. Наверняка многие попытаются избавиться от излишков. Все бизнес-модели разрушены и вложения последних лет себя не оправдают, лучше забрать деньги и создать новый бизнес, чем сидеть годами и ждать пока все устаканится.

Инвестиции вместе с толпой всегда оказываются убыточны.
На моей памяти это уже 5 кризис (1991-1993, 1998, 2008, 2014, 2022) и всегда один сценарий.
В кризисе после развала совка, роль недвижимости выполняли МММ, трасты и порочите дома селенга.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:55

  Ромасик написав:
  hume написав:Продублирую. ФК2, однушка 47 метров ушла за 19 кгрн. До войны цены были в районе 27. Думаю в менее модных комплексах за такие же деньги можно смотреть двушки под 80-90 квадратов.

на Березняках можно весь подьезд снять.
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... to%5D=5000


Да, без метро и ни туды и ни сюды.
Чабаны парадиз цена на аренду выставляют практически довоенные.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:09

  _hunter написав:
  UA написав:Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости?
Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать.
Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно.
Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны.
Европа в шоколаде.

Смысл в том, что работа "тут" есть, а "там" нужно искать -- с неясными перспективами.
"К себе" перетягивать -- это куда? -- в спорт-залы/_чужие_ дома? -- как только запрет снимут -- всех понаехов попросят занимаемые площади освободить.

Если понаехи начнут вытеснять _граждан_ с рабочих мест -- весь шоколад очень быстро закончится. Европейские чиновники за уровнем безработицы _граждан_ очень внимательно следят. Там уже разговоры о безусловных пособиях беженцам заговорили -- лишь бы они не сильно отсвечивали на местах.

Украинским фитнес тренерам или маркетологам делать в Европе действительно нечего.
Можно даже не пытатся.
А вот людям рабочих специальностей все двери открыты.
Европейская безработица она специфическая.
Эксперт в области китайской поэзии не может найти себе работу и сидит на пособии т.к. нет вакансий в его регионе.
Месить грязюку сапогами на стройке или стоять смену на конвейере - всегда пожалуйста.
Потому собственно в Азию столько производств вынуждено было перелоцировать.
Не желают местные работать на фабриках.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:23

Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.
Востаннє редагувалось beee в Вів 19 кві, 2022 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:25

  UA написав:
  _hunter написав:
  UA написав:Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости?
Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать.
Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно.
Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны.
Европа в шоколаде.

Смысл в том, что работа "тут" есть, а "там" нужно искать -- с неясными перспективами.
"К себе" перетягивать -- это куда? -- в спорт-залы/_чужие_ дома? -- как только запрет снимут -- всех понаехов попросят занимаемые площади освободить.

Если понаехи начнут вытеснять _граждан_ с рабочих мест -- весь шоколад очень быстро закончится. Европейские чиновники за уровнем безработицы _граждан_ очень внимательно следят. Там уже разговоры о безусловных пособиях беженцам заговорили -- лишь бы они не сильно отсвечивали на местах.

Украинским фитнес тренерам или маркетологам делать в Европе действительно нечего.
Можно даже не пытатся.
А вот людям рабочих специальностей все двери открыты.
Европейская безработица она специфическая.
Эксперт в области китайской поэзии не может найти себе работу и сидит на пособии т.к. нет вакансий в его регионе.
Месить грязюку сапогами на стройке или стоять смену на конвейере - всегда пожалуйста.
Потому собственно в Азию столько производств вынуждено было перелоцировать.
Не желают местные работать на фабриках.

Я, вроде, ровно это же и написал там выше?..
Про рабочие специальности: не забываем, что вакансии сантехников/электриков/мужей-на-час строго ограничены сверху во-первых числом домохозяйств, во-вторых сертификациями/лицензиями -- непонятного чувака без корочки даже прокладку в бачке поменять только такие же понаехи (за вполне понятную сумму) и позовут.
А чернорабочим (за черный нал) на стройку, как я тоже писал, со времен Безвиза не проблема была поехать -- но что-то особо не ехали... -- в том числе и благодаря любимой украинской мантре "сначала Европейские зарплаты _дайте_ -- а потом, может быть, я работать начну" -- украинцы, в своей массе, тоже "почему-то" не особо желают работать на фабриках :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:А чернорабочим (за черный нал) на стройку, как я тоже писал, со времен Безвиза не проблема была поехать -- но что-то особо не ехали... -- в том числе и благодаря любимой украинской мантре "сначала Европейские зарплаты _дайте_ -- а потом, может быть, я работать начну" -- украинцы, в своей массе, тоже "почему-то" не особо желают работать на фабриках

В Польше до ковида уже было около 1 млн. украинцев. Кстати за IT чего тут никто не пишет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:50

кстате, при военном положении возможно отчуждение имущества насколько мне известно.

вопрос - если у человека есть сколько-то квартир/недвижимости (в которой никто не прописан);
может-ли государство забрать эту недвижку в пользу нуждающихся?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:51

  UA написав:Украинским фитнес тренерам или маркетологам делать в Европе действительно нечего.
Можно даже не пытатся.

На популярном польском сайте сейчас 110 вакансий в разделе "Маркетинг" без знания польского языка (читай "для украинцев"). А вот с фитнесс-тренерами вообще беда. Но тут причина, скорее, в закрытии части клубов во времена карантинов.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:54

  BIGor написав:В Польше до ковида уже было около 1 млн. украинцев. Кстати за IT чего тут никто не пишет?

а что за ИТ писать

с учетом наших налогов (3я группа) - ИТшникам было выгоднее в Украине работать.
Потому-что релокация в туже Польшу в рамках одной конторы - понижала чистый доход этак процентов на 20-30%
Xenon
 
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