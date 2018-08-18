Додано: Вів 19 кві, 2022 17:24

Zebra написав: Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду

Сколько надо средних зарплат на квартиру? Пока вы 5-10 лет собираете свою среднюю зарплату, квартира бац и на 30% подорожала.Это происходит потому что не все живут на зарплату. У кого то бизнес, другому родители помогают, третий заграницей на заработках, четвертый продал квартиру в епенях и стартовые 15-20куе у него есть, а у вас только средние зарплаты.Стоимость квартиры все эти ситуации учитывает, в разной степени, и среднюю зарплату я не отрицаю тоже, но когда растет экономика цена м2 растет быстрее, чем средняя зарплата.После войны вполне может быть серьезный спад по продажам но при этом рост по арендам (не у всех погорельцев есть деньги купить квартиру, значит будут арендовать). Это означает что ROE флетлордизма вырастет.