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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9770977197729773>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:00

  Xenon написав:кстате, при военном положении возможно отчуждение имущества насколько мне известно.

вопрос - если у человека есть сколько-то квартир/недвижимости (в которой никто не прописан);
может-ли государство забрать эту недвижку в пользу нуждающихся?

У физиков забрать может, но с возмещением стоимости.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:12

  _hunter написав:[
А те понаехи, что сейчас благодаря всеобщему вниманию к проблеме беженцев нашарик живут в отелях или у родственников через 3/6/12 столкнутся с неприкрытым вопросом "а вы, СЛУЧАЙНО, прямо завтра никуда выезжать от нас не собираетесь?!?"...

Честно говоря, лично мое мнение, что таким вопросом все добрые люди начинают сейчас уже интересоваться. Одно дело подставить плечо в трудное время (или выразиться по молодёжному - "хайпануть" на ситуации), и совсем другое когда это время начинает растягиваться до безлимитного состояния.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:13

  Xenon написав:
  BIGor написав:В Польше до ковида уже было около 1 млн. украинцев. Кстати за IT чего тут никто не пишет?

а что за ИТ писать

с учетом наших налогов (3я группа) - ИТшникам было выгоднее в Украине работать.
Потому-что релокация в туже Польшу в рамках одной конторы - понижала чистый доход этак процентов на 20-30%

Около 25% там и 6% тут. Разница в 19% - но думаю они того стоят.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:21

  Ромасик написав:это до первого похода к стоматологу.

Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.

По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.

Беженцев там и без нас хватает. Демпинг зарплат отдельная песня. И как быстро всех попоросят назад.

пс. Леня-космос сказал Португалия - бедная страна, там нечего ловить.


Те, кто имеет родственников или другие завязки мы не берём. Это отдельная группа. Для некоторых начало боевых действий послужило неким "волшебным пендалем". У меня у знакомого брат в Ирландии, так он впервые за всё время нашего общения решился на 100% эмиграцию вместе со всей семьёй, включая престарелых родителей
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:24

  Zebra написав:Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду
Сколько надо средних зарплат на квартиру? Пока вы 5-10 лет собираете свою среднюю зарплату, квартира бац и на 30% подорожала.

Это происходит потому что не все живут на зарплату. У кого то бизнес, другому родители помогают, третий заграницей на заработках, четвертый продал квартиру в епенях и стартовые 15-20куе у него есть, а у вас только средние зарплаты.

Стоимость квартиры все эти ситуации учитывает, в разной степени, и среднюю зарплату я не отрицаю тоже, но когда растет экономика цена м2 растет быстрее, чем средняя зарплата.

После войны вполне может быть серьезный спад по продажам но при этом рост по арендам (не у всех погорельцев есть деньги купить квартиру, значит будут арендовать). Это означает что ROE флетлордизма вырастет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:44

  BIGor написав:
  _hunter написав:А чернорабочим (за черный нал) на стройку, как я тоже писал, со времен Безвиза не проблема была поехать -- но что-то особо не ехали... -- в том числе и благодаря любимой украинской мантре "сначала Европейские зарплаты _дайте_ -- а потом, может быть, я работать начну" -- украинцы, в своей массе, тоже "почему-то" не особо желают работать на фабриках

В Польше до ковида уже было около 1 млн. украинцев. Кстати за IT чего тут никто не пишет?

Ого! Аж 1 лям? -- при Безвизе?!! -- т.е. "приехал и работай"!?!
И что? :roll: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:46

  Gastarbaiter написав:
  UA написав:Украинским фитнес тренерам или маркетологам делать в Европе действительно нечего.
Можно даже не пытатся.

На популярном польском сайте сейчас 110 вакансий в разделе "Маркетинг" без знания польского языка (читай "для украинцев"). А вот с фитнесс-тренерами вообще беда. Но тут причина, скорее, в закрытии части клубов во времена карантинов.

Для понимания глубины проблемы -- несколько вопросов: со знанием польского языка -- их сколько? -- зп по сравнению со средней и минималкой?
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:49

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Продублирую. ФК2, однушка 47 метров ушла за 19 кгрн. До войны цены были в районе 27. Думаю в менее модных комплексах за такие же деньги можно смотреть двушки под 80-90 квадратов.

на Березняках можно весь подьезд снять.
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... to%5D=5000


Да, без метро и ни туды и ни сюды.
Чабаны парадиз цена на аренду выставляют практически довоенные.

Чернобаевка и Чабаны - две украинские аномалии
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:27

  hume написав:Для некоторых начало боевых действий послужило неким "волшебным пендалем". У меня у знакомого брат в Ирландии, так он впервые за всё время нашего общения решился на 100% эмиграцию вместе со всей семьёй, включая престарелых родителей

они там будут жить и лечиться на украиинскую пенсию? Или брат будет всех содержать?

С пенделем согласен, но это малое число людей, далеко даже не 10% и ближе к 1%.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:29

  Zebra написав:
  Xenon написав:кстате, при военном положении возможно отчуждение имущества насколько мне известно.
вопрос - если у человека есть сколько-то квартир/недвижимости (в которой никто не прописан);
может-ли государство забрать эту недвижку в пользу нуждающихся?

У физиков забрать может, но с возмещением стоимости.
у тимчасове користування - без відшкодовування. Всіх біженців розселили б.
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