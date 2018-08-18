Додано: Вів 19 кві, 2022 19:54

beee написав: Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы. Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.

Откуда вернулись, не подскажите?Из Германии? США? Канады?Или Польши и Словакии?Если из последних, то могу поверить.Знакомый сейчас в Словакии - 7 евро в час.Польша - не знаю.Германия, все рабочие и прорабы (ставшие рабочими) с нашей фирмы на старт получили 7 евро в час лет 7-10 назад, сейчас имеют не меньше 25 евро в час. Последний раз контактировал пару лет назад, сейчас, наверняка, больше.США - сантехник без лицензии 40 баксов в час, с лицензией 80 баксов в час, электрик от 25 в час на старте до 100 в час спокойно (зависит от компании, юниона, лицензии, сертификатов, синьорити), маляр - от 30в час на старте. Разнорабочий/подсобник - от 20 в час.Работать так чтобы терять здоровье - это тн "русский(русскоязычный)" бизнес. Там работают или ньюкамеры совсем без языка и/или на первых порах и/или нелегалы, которых ни один уважающий закон американский бизнес не возьмет.В компаниях, где юнионы(профсоюзы) - работают так, чтобы не устать.Афроамериканцы, если просто слоняются по сайту (объекту) - то это уже называется "пашет в поте лица". Но может просидеть целый день на перевернутом ведре, втыкая в смартфон, пойти пообедать, потом отдохнуть, потом уже и день заканчивается. Альтернатива - сидеть на пособии, которое его вполне устроит, но так он типа работает и платит налоги.Насколько я знаю, да в Польше не фонтан, но оттуда активно перебираются в Германию или на худой конец - Чехию.