Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Если 2/3 вернётся, то это будет очень хороший результат. Знаю довольно многих людей, которые хотят вернуться, это люди в основном состоявшиеся. У них бизнесы, недвижимость, работы, заботы и прочие "прелести" повседневной жизни. Но в то же время очень многие люди, которых здесь ничего не держало (кроме наследственного хрущика и нелюбимой работы), получили отличный шанс вырваться из этого круга и всё поменять. Вот они не вернуться с вероятностью 95%. Пара знакомых уже налаживают жизнь в Лиссабоне, даже работу нашли. В Киеве у них вообще ничего не было, кроме арендной квартиры на двоих. Так что такие точно не вернутся
Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости? Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать. Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно. Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны. Европа в шоколаде.
Смысл в том, что работа "тут" есть, а "там" нужно искать -- с неясными перспективами. "К себе" перетягивать -- это куда? -- в спорт-залы/_чужие_ дома? -- как только запрет снимут -- всех понаехов попросят занимаемые площади освободить.
Если понаехи начнут вытеснять _граждан_ с рабочих мест -- весь шоколад очень быстро закончится. Европейские чиновники за уровнем безработицы _граждан_ очень внимательно следят. Там уже разговоры о безусловных пособиях беженцам заговорили -- лишь бы они не сильно отсвечивали на местах.
Читать умеете? Какая разница где арендовать? Работы в Европах и Америках, особенно для рабочих специальностей - навалом. Дефицит рабочих рук. Статистика по уровню безработицы вам в помощь. Намекну - вертолетные короновирусные деньги, после снятия ограничений привели к турбореактивному росту деловой и производственной активности.
beee написав:Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.
Откуда вернулись, не подскажите? Из Германии? США? Канады? Или Польши и Словакии? Если из последних, то могу поверить. Знакомый сейчас в Словакии - 7 евро в час. Польша - не знаю. Германия, все рабочие и прорабы (ставшие рабочими) с нашей фирмы на старт получили 7 евро в час лет 7-10 назад, сейчас имеют не меньше 25 евро в час. Последний раз контактировал пару лет назад, сейчас, наверняка, больше. США - сантехник без лицензии 40 баксов в час, с лицензией 80 баксов в час, электрик от 25 в час на старте до 100 в час спокойно (зависит от компании, юниона, лицензии, сертификатов, синьорити), маляр - от 30в час на старте. Разнорабочий/подсобник - от 20 в час. Работать так чтобы терять здоровье - это тн "русский(русскоязычный)" бизнес. Там работают или ньюкамеры совсем без языка и/или на первых порах и/или нелегалы, которых ни один уважающий закон американский бизнес не возьмет. В компаниях, где юнионы(профсоюзы) - работают так, чтобы не устать. Афроамериканцы, если просто слоняются по сайту (объекту) - то это уже называется "пашет в поте лица". Но может просидеть целый день на перевернутом ведре, втыкая в смартфон, пойти пообедать, потом отдохнуть, потом уже и день заканчивается. Альтернатива - сидеть на пособии, которое его вполне устроит, но так он типа работает и платит налоги. Насколько я знаю, да в Польше не фонтан, но оттуда активно перебираются в Германию или на худой конец - Чехию.
Zebra написав:Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду
Сколько надо средних зарплат на квартиру? Пока вы 5-10 лет собираете свою среднюю зарплату, квартира бац и на 30% подорожала.
Это происходит потому что не все живут на зарплату. У кого то бизнес, другому родители помогают, третий заграницей на заработках, четвертый продал квартиру в епенях и стартовые 15-20куе у него есть, а у вас только средние зарплаты.
Стоимость квартиры все эти ситуации учитывает, в разной степени, и среднюю зарплату я не отрицаю тоже, но когда растет экономика цена м2 растет быстрее, чем средняя зарплата.
После войны вполне может быть серьезный спад по продажам но при этом рост по арендам (не у всех погорельцев есть деньги купить квартиру, значит будут арендовать). Это означает что ROE флетлордизма вырастет.
вже всі кому не лінь, кажуть про падіння ВВп на 35%...
hume написав:Для некоторых начало боевых действий послужило неким "волшебным пендалем". У меня у знакомого брат в Ирландии, так он впервые за всё время нашего общения решился на 100% эмиграцию вместе со всей семьёй, включая престарелых родителей
они там будут жить и лечиться на украиинскую пенсию? Или брат будет всех содержать?
С пенделем согласен, но это малое число людей, далеко даже не 10% и ближе к 1%.
і на неї також!
ти умови виїзда біженців в Ірландію, наприклад, не бачив?
Пенси виїзджають, отримують собес + безкоштовну медицина, бо їх в принципі хтось спонсурує - він/вона (діти) і будуть платити податки...
beee написав:Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.
beee в Северной Америке гипсокартон сплошняком не шпаклюют. Заделывают стыки, грунтуют и сразу красят. Качество грунтовок - красок конечно на высоте. Знаете почему? Дурных на эти тяжелые и грязные работы нет. А в Украине есть.
Zebra написав:Это понятно, но когда все утрясется, то средние зарплаты решают какими будут цены на аренду
Сколько надо средних зарплат на квартиру? Пока вы 5-10 лет собираете свою среднюю зарплату, квартира бац и на 30% подорожала.
Это происходит потому что не все живут на зарплату. У кого то бизнес, другому родители помогают, третий заграницей на заработках, четвертый продал квартиру в епенях и стартовые 15-20куе у него есть, а у вас только средние зарплаты.
Стоимость квартиры все эти ситуации учитывает, в разной степени, и среднюю зарплату я не отрицаю тоже, но когда растет экономика цена м2 растет быстрее, чем средняя зарплата.
После войны вполне может быть серьезный спад по продажам но при этом рост по арендам (не у всех погорельцев есть деньги купить квартиру, значит будут арендовать). Это означает что ROE флетлордизма вырастет.
вже всі кому не лінь, кажуть про падіння ВВп на 35%...
наскільки впаде м2 і середня зп?
Печатают бюлетени. Будут юг наш присоеденять к орде или дыре. Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю. Как ни прискорбно, с арендным бизнесом прийдеться завязывать. Что-то сдать больше чем за 100 дол.+комуналь будет проблема. Такие пироги вырисовываються.
Хомякоид написав:Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю.
Конкретный вопрос: ваш конкретный вклад в победу. Материальный, волонтерский, агитационный. Что ты, морда с унизительной авой предыдущего президента , сделало хорошего?? Ты здесь открываешь регулярно свой пистак и?? Ты вообще зачем в этом мире?? Если завтра тебя переедет фура, что потеряет этот форум или Украина?? Ты само то оценивало свою полезность для страны Украина??
change_pm написав:пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...
Люмпен нарешті має можливість показати, що воно , зі своєю мавп'ячою риготиною таки має право на голос??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 кві, 2022 21:13, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав: Печатают бюлетени. Будут юг наш присоеденять к орде или дыре. Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю. Как ни прискорбно, с арендным бизнесом прийдеться завязывать. Что-то сдать больше чем за 100 дол.+комуналь будет проблема. Такие пироги вырисовываються.
Слух, всі хто хотів отримати бачення з етеру, що може бути в майбутньому, читали, наприклад, purgen...
він в свій час і мапи викладав, як може бути...
якщо хтось не знав, не вірив, і вкладавсі на всю котлету в кржн і інші іпеня, well, хто ім доктор, коли були альтернативні гілки, які пропонували діверсіфай?
пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...
і що зара? не підтримки від них, і нічого іншого...