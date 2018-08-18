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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9771977297739774

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14

  change_pm написав:
  Ромасик написав:они там будут жить и лечиться на украиинскую пенсию? Или брат будет всех содержать?

С пенделем согласен, но это малое число людей, далеко даже не 10% и ближе к 1%.

і на неї також!

ти умови виїзда біженців в Ірландію, наприклад, не бачив?

Пенси виїзджають, отримують собес + безкоштовну медицина, бо їх в принципі хтось спонсурує - він/вона (діти) і будуть платити податки...

пісі. супер схема!

ага
Максимальное пособие для людей старше 25 лет — 206€,

https://life.nv.ua/socium/irlandiya-dly ... 30081.html
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:17

  Damien написав:Что мешает ИТ сидеть в Польше, платить поляку за жилье, но по бумагам контора все еще в Украине и деньги получать на украинскую карту с украинскими налогами?


емнип, мешает ограничение на пребывание: находиться на территориии страны не больше 90 дней в году
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:ага

В неделю.
Ромка, ты Тиньков то ещё ждёшь??
Что там у тебя? Уже ВСЕ однозначно, или немного не?? Что говорит друг "вкладчик"?? Питун нападет , или не станет??
Чем занимался полтора месяца?? Можешь а личку. Приеду (чуть позже) задушу.
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:37

  Hotab написав:сделало хорошего??
Ты здесь открываешь регулярно свой пистак и?
простите его пожалуйста на 1й Раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:40

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Печатают бюлетени.
Будут юг наш присоеденять к орде или дыре.
Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю.
Как ни прискорбно, с арендным бизнесом прийдеться завязывать.
Что-то сдать больше чем за 100 дол.+комуналь будет проблема.
Такие пироги вырисовываються.

Слух, всі хто хотів отримати бачення з етеру, що може бути в майбутньому, читали, наприклад, purgen...

він в свій час і мапи викладав, як може бути...

якщо хтось не знав, не вірив, і вкладавсі на всю котлету в кржн і інші іпеня, well, хто ім доктор, коли були альтернативні гілки, які пропонували діверсіфай?

пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...

і що зара? не підтримки від них, і нічого іншого...


Заганяли на зарплаті, від рибальських до всяких медових.
Коли лавочка навернулась і стало нічого ловити, щезли з форуму.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:47

  _hunter написав:Для понимания глубины проблемы -- несколько вопросов: со знанием польского языка -- их сколько? -- зп по сравнению со средней и минималкой?

4000 вакансий всего. Зп не знаю, разные уровни - разная зп. Требуются и младшие помощники, и директора.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:51

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю.

Конкретный вопрос: ваш конкретный вклад в победу.
Материальный, волонтерский, агитационный.
Что ты, морда с унизительной авой предыдущего президента , сделало хорошего??
Ты здесь открываешь регулярно свой пистак и??
Ты вообще зачем в этом мире??
Если завтра тебя переедет фура, что потеряет этот форум или Украина??
Ты само то оценивало свою полезность для страны Украина??
  change_pm написав:пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...

Люмпен нарешті має можливість показати, що воно , зі своєю мавп'ячою риготиною таки має право на голос??


Відповідаю тому що ви військовий льотчик та робите свою роботу.
Допомагаю в погрузці бусів з гуманітаркою в вільний час.

Тут дорослі люди, тому пишу свої думки як для дорослих. Нікого не агітую та не займаюсь загонами як тут робили деякі персонажі.
Хомякоид
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