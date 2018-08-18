Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В неделю. Ромка, ты Тиньков то ещё ждёшь?? Что там у тебя? Уже ВСЕ однозначно, или немного не?? Что говорит друг "вкладчик"?? Питун нападет , или не станет?? Чем занимался полтора месяца?? Можешь а личку. Приеду (чуть позже) задушу.
Хомякоид написав: Печатают бюлетени. Будут юг наш присоеденять к орде или дыре. Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю. Как ни прискорбно, с арендным бизнесом прийдеться завязывать. Что-то сдать больше чем за 100 дол.+комуналь будет проблема. Такие пироги вырисовываються.
Слух, всі хто хотів отримати бачення з етеру, що може бути в майбутньому, читали, наприклад, purgen...
він в свій час і мапи викладав, як може бути...
якщо хтось не знав, не вірив, і вкладавсі на всю котлету в кржн і інші іпеня, well, хто ім доктор, коли були альтернативні гілки, які пропонували діверсіфай?
пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...
і що зара? не підтримки від них, і нічого іншого...
Заганяли на зарплаті, від рибальських до всяких медових. Коли лавочка навернулась і стало нічого ловити, щезли з форуму.
Хомякоид написав:Потеряем выход к азовскому морю и много мет. заводов + с.г.землю.
Конкретный вопрос: ваш конкретный вклад в победу. Материальный, волонтерский, агитационный. Что ты, морда с унизительной авой предыдущего президента , сделало хорошего?? Ты здесь открываешь регулярно свой пистак и?? Ты вообще зачем в этом мире?? Если завтра тебя переедет фура, что потеряет этот форум или Украина?? Ты само то оценивало свою полезность для страны Украина??
change_pm написав:пісі. саме цікаве, що більшість орденоносців цього форума вже 2й місяць не пишуть і взагалі зникли... а ім раніше стільки лайків видавали...
Люмпен нарешті має можливість показати, що воно , зі своєю мавп'ячою риготиною таки має право на голос??
Відповідаю тому що ви військовий льотчик та робите свою роботу. Допомагаю в погрузці бусів з гуманітаркою в вільний час.
Тут дорослі люди, тому пишу свої думки як для дорослих. Нікого не агітую та не займаюсь загонами як тут робили деякі персонажі.