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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9772977397749775

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 01:28

  beee написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.


Откуда вернулись, не подскажите?
Из Германии? США? Канады?
Или Польши и Словакии?
Если из последних, то могу поверить.
Знакомый сейчас в Словакии - 7 евро в час.
Польша - не знаю.
Германия, все рабочие и прорабы (ставшие рабочими) с нашей фирмы на старт получили 7 евро в час лет 7-10 назад, сейчас имеют не меньше 25 евро в час. Последний раз контактировал пару лет назад, сейчас, наверняка, больше.
США - сантехник без лицензии 40 баксов в час, с лицензией 80 баксов в час, электрик от 25 в час на старте до 100 в час спокойно (зависит от компании, юниона, лицензии, сертификатов, синьорити), маляр - от 30в час на старте. Разнорабочий/подсобник - от 20 в час.
Работать так чтобы терять здоровье - это тн "русский(русскоязычный)" бизнес. Там работают или ньюкамеры совсем без языка и/или на первых порах и/или нелегалы, которых ни один уважающий закон американский бизнес не возьмет.
В компаниях, где юнионы(профсоюзы) - работают так, чтобы не устать.
Афроамериканцы, если просто слоняются по сайту (объекту) - то это уже называется "пашет в поте лица". Но может просидеть целый день на перевернутом ведре, втыкая в смартфон, пойти пообедать, потом отдохнуть, потом уже и день заканчивается. Альтернатива - сидеть на пособии, которое его вполне устроит, но так он типа работает и платит налоги.
Насколько я знаю, да в Польше не фонтан, но оттуда активно перебираются в Германию или на худой конец - Чехию.

Польша.
Да, несколько моих хороших бригад уехали в Германию лет 5 назад, не вернулся никто.


По Польше - могу поверить. Не от того, что знаю там расценки, а потому что оттуда все перебираются дальше со словами "такое я и в Украине имел".
Маляр из Львова в НЙ говорил, что по деньгам имел больше в Германии, чем в НЙ.
Но в Германии он был на заработках, а жена в лотерею гринкард выиграла. В первый-же год в США имел 30 долларов в час и брал халтуры по выходным.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 01:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.

По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.


каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 01:31

  beee написав:Не хочу нагонять панику, но вероятность применения ЯО растёт. Чем больше все говорят, что это невозможно, тем вероятнее оно будет, как и отнекивались- война невозможна.
В этом свете ехать во Львов и даже Польшу - не лучшая затея.


Вероятность применения тактического ЯО высока, но это не одно и то-же что стратегического. Хотя и в этом мало хорощего.
Радиоактивное загрязнение, помимо самого ударного действия, останется надолго.
rjkz
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