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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 кві, 2022 01:28
beee написав:
rjkz написав: beee написав:
Рабочие специальности, например, строители, вернулись обратно, когда поняли, что здесь зарплата такая как и там. До первой травмы или болезни. А пахать там нужно, как папа Карло и здоровье уходит за месяцы.
Откуда вернулись, не подскажите?
Из Германии? США? Канады?
Или Польши и Словакии?
Если из последних, то могу поверить.
Знакомый сейчас в Словакии - 7 евро в час.
Польша - не знаю.
Германия, все рабочие и прорабы (ставшие рабочими) с нашей фирмы на старт получили 7 евро в час лет 7-10 назад, сейчас имеют не меньше 25 евро в час. Последний раз контактировал пару лет назад, сейчас, наверняка, больше.
США - сантехник без лицензии 40 баксов в час, с лицензией 80 баксов в час, электрик от 25 в час на старте до 100 в час спокойно (зависит от компании, юниона, лицензии, сертификатов, синьорити), маляр - от 30в час на старте. Разнорабочий/подсобник - от 20 в час.
Работать так чтобы терять здоровье - это тн "русский(русскоязычный)" бизнес. Там работают или ньюкамеры совсем без языка и/или на первых порах и/или нелегалы, которых ни один уважающий закон американский бизнес не возьмет.
В компаниях, где юнионы(профсоюзы) - работают так, чтобы не устать.
Афроамериканцы, если просто слоняются по сайту (объекту) - то это уже называется "пашет в поте лица". Но может просидеть целый день на перевернутом ведре, втыкая в смартфон, пойти пообедать, потом отдохнуть, потом уже и день заканчивается. Альтернатива - сидеть на пособии, которое его вполне устроит, но так он типа работает и платит налоги.
Насколько я знаю, да в Польше не фонтан, но оттуда активно перебираются в Германию или на худой конец - Чехию.
Польша.
Да, несколько моих хороших бригад уехали в Германию лет 5 назад, не вернулся никто.
По Польше - могу поверить. Не от того, что знаю там расценки, а потому что оттуда все перебираются дальше со словами "такое я и в Украине имел".
Маляр из Львова в НЙ говорил, что по деньгам имел больше в Германии, чем в НЙ.
Но в Германии он был на заработках, а жена в лотерею гринкард выиграла. В первый-же год в США имел 30 долларов в час и брал халтуры по выходным.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 01:30
Ромасик написав:
Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.
По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки
, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.
каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...
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Додано: Сер 20 кві, 2022 01:31
beee написав:
Не хочу нагонять панику, но вероятность применения ЯО растёт. Чем больше все говорят, что это невозможно, тем вероятнее оно будет, как и отнекивались- война невозможна.
В этом свете ехать во Львов и даже Польшу - не лучшая затея.
Вероятность применения тактического ЯО высока, но это не одно и то-же что стратегического. Хотя и в этом мало хорощего.
Радиоактивное загрязнение, помимо самого ударного действия, останется надолго.
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rjkz
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:05
rjkz написав: beee написав:
Не хочу нагонять панику, но вероятность применения ЯО растёт. Чем больше все говорят, что это невозможно, тем вероятнее оно будет, как и отнекивались- война невозможна.
В этом свете ехать во Львов и даже Польшу - не лучшая затея.
Вероятность применения тактического ЯО высока, но это не одно и то-же что стратегического. Хотя и в этом мало хорощего.
Радиоактивное загрязнение, помимо самого ударного действия, останется надолго.
Если и применять тактическое ЯО рашистами, то логичнее ударить по "центру принятия решений" ( попытавшись его уничтожить) и убить "двух зайцев сразу", в том числе напугавши НАТО и ЕС до смерти.
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roberto dark
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:09
roberto dark, все может быть.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:22
Gastarbaiter написав:
4000 вакансий всего
_hunter написав:
Для понимания глубины проблемы -- несколько вопросов: со знанием польского языка -- их сколько? -- зп по сравнению со средней и минималкой?
. Зп не знаю, разные уровни - разная зп. Требуются и младшие помощники, и директора.
Вот то-то и оно... При этом в хорошей куче тех вакансий "без языка" про язык могли и банально забыть написать -- типа "это ж и так понятно".
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:25
BIGor написав: Xenon написав: BIGor написав:
В Польше до ковида уже было около 1 млн. украинцев. Кстати за IT чего тут никто не пишет?
а что за ИТ писать
с учетом наших налогов (3я группа) - ИТшникам было выгоднее в Украине работать.
Потому-что релокация в туже Польшу в рамках одной конторы - понижала чистый доход этак процентов на 20-30%
Около 25% там и 6% тут. Разница в 19% - но думаю они того стоят.
Зеленский про 2%, вроде, говорил. Четверть ЗП "того" стоят? -- ну, возможно...
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:27
rjkz написав: _hunter написав: UA написав:Какой смысл возвращается людям рабочих специальностей не имеющих своей недвижимости?
Снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста, жены сразу к себе начнут перетягивать.
Вопрос демографического кризиса в некоторых европейских странах будет решен. В Польше так точно.
Украинки в парандже не ходят, украинцы толпы народа на грузовиках не таранят, этнические ОПГ создавать не склонны. Европа в шоколаде.
Смысл в том, что работа "тут" есть, а "там" нужно искать -- с неясными перспективами.
"К себе" перетягивать -- это куда? -- в спорт-залы/_чужие_ дома? -- как только запрет снимут -- всех понаехов попросят занимаемые площади освободить.
Если понаехи начнут вытеснять _граждан_ с рабочих мест -- весь шоколад очень быстро закончится. Европейские чиновники за уровнем безработицы _граждан_ очень внимательно следят. Там уже разговоры о безусловных пособиях беженцам заговорили -- лишь бы они не сильно отсвечивали на местах.
Читать умеете?
Какая разница где арендовать?
Работы в Европах и Америках, особенно для рабочих специальностей - навалом.
Дефицит рабочих рук. Статистика по уровню безработицы вам в помощь.
Намекну - вертолетные короновирусные деньги, после снятия ограничений привели к турбореактивному росту деловой и производственной активности.
Читать умеете?
Разница где арендовать в наличии работы.
Отсутствие работы. Статистика по уровню безработицы вам в помощь.
Намекну - вертолетные короновирусные деньги, после снятия ограничений привели к полному отсутствию желания работать и у понаехов в том числе.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:31
rjkz написав:roberto dark
, все может быть.
Почему-то мне кажется путлер никаких мирных договоров подписывать не станет. Это же спецоперация, и он сам решает, когда её начать, и КОГДА ЗАКОНЧИТЬ, без каких-либо условий других сторон, которых кстати он "в упор не видит", свято веря в своей непобедимости (со слов канцлера Австрии).
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:51
uaprofi написав: Ромасик написав:
Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.
По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки
, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.
каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...
О! -- "упущенная выгода" в ход пошла
А они детей точно заводить собираются? -- а то в европах стало модно карьеру рожать...
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