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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9773977497759776

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:07

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Xenon написав:а что за ИТ писать

с учетом наших налогов (3я группа) - ИТшникам было выгоднее в Украине работать.
Потому-что релокация в туже Польшу в рамках одной конторы - понижала чистый доход этак процентов на 20-30%

Около 25% там и 6% тут. Разница в 19% - но думаю они того стоят.

Зеленский про 2%, вроде, говорил. Четверть ЗП "того" стоят? -- ну, возможно...

2%? Ну это в военное время скорее всего, но в основном все платят 5% + ЕСВ. Так что разница не в четверть, а в 1/5. Кстати, до войны ИТ-шникам собирались наоборот увеличить налоги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:10

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.

По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.


каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...

В прошлом году было -421 тыс. населения. Даже Киев уменьшался по населению два года подряд.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:40

Відзавтра, 21 квітня, рух поїздів метро відновлять до станції «Лісова»

▫️Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

✔️Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

▪️Рух поїздів здійснюється:

🔴Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

🔵Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

🟢Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

✔️Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

❌Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Кловська».

Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:42

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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:03

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ага

В неделю.
Ромка, ты Тиньков то ещё ждёшь??
Что там у тебя? Уже ВСЕ однозначно, или немного не?? Что говорит друг "вкладчик"?? Питун нападет , или не станет??
Чем занимался полтора месяца?? Можешь а личку. Приеду (чуть позже) задушу.

ты уже всю валюту в Румынии обналичил?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:09

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.

По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.


каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...

нет, такого европейца нужно еще 20 лет выращивать. Нужны трудоспособные, без доп.вложений.
Ромасик
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