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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 08:07
_hunter написав: BIGor написав: Xenon написав:
а что за ИТ писать
с учетом наших налогов (3я группа) - ИТшникам было выгоднее в Украине работать.
Потому-что релокация в туже Польшу в рамках одной конторы - понижала чистый доход этак процентов на 20-30%
Около 25% там и 6% тут. Разница в 19% - но думаю они того стоят.
Зеленский про 2%, вроде, говорил. Четверть ЗП "того" стоят? -- ну, возможно...
2%? Ну это в военное время
скорее всего, но в основном все платят 5% + ЕСВ. Так что разница не в четверть, а в 1/5. Кстати, до войны ИТ-шникам собирались наоборот увеличить налоги.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:10
uaprofi написав: Ромасик написав:
Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.
По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки
, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.
каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...
В прошлом году было -421 тыс. населения. Даже Киев уменьшался по населению два года подряд.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:40
Відзавтра, 21 квітня, рух поїздів метро відновлять до станції «Лісова»
▫️Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
✔️Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
▪️Рух поїздів здійснюється:
🔴Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
🔵Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
🟢Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
✔️Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».
❌Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Кловська».
Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:42
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Додано: Сер 20 кві, 2022 09:03
Hotab написав: Ромасик написав:
ага
В неделю.
Ромка, ты Тиньков то ещё ждёшь??
Что там у тебя? Уже ВСЕ однозначно, или немного не?? Что говорит друг "вкладчик"?? Питун нападет , или не станет??
Чем занимался полтора месяца?? Можешь а личку. Приеду (чуть позже) задушу.
ты уже всю валюту в Румынии обналичил?
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Додано: Сер 20 кві, 2022 09:09
uaprofi написав: Ромасик написав:
Я бы сказал 90%+ вернется. Но надо считать по конкретным городам.
По моему окружению, забугор свалили либо те, кто позажиточнее, либо кто имел контакты там. Ну либо несостоявшиеся незамужние студентки
, которые к тому же увидели возможность нашару попутешествовать.
каждый дополнительный месяц проживания студентки там это увеличение вероятности появления через 9 месяцев маленького европейца.
т.е. выезд студентки это выезд больше чем одно человека.
мужчины не рожают детей...
нет, такого европейца нужно еще 20 лет выращивать. Нужны трудоспособные, без доп.вложений.
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