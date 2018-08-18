Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:И с началом войны решил так и быть сидеть в гривне,
у меня нет ни одного доллара или евро )) за последние 20 лет такое наверное впервые. Всегда 5-10 куе держал в валюте на "черный день" если не верить в свою страну, в своего Президента, в свою валюту так мы не победим.
vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))
Это доверие национальной валюте? Нет свободных денег? Что-то другое??
Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего". В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел. Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
beee написав:Не хочу нагонять панику, но вероятность применения ЯО растёт. Чем больше все говорят, что это невозможно, тем вероятнее оно будет, как и отнекивались- война невозможна. В этом свете ехать во Львов и даже Польшу - не лучшая затея.
Вероятность применения тактического ЯО высока, но это не одно и то-же что стратегического. Хотя и в этом мало хорощего. Радиоактивное загрязнение, помимо самого ударного действия, останется надолго.
Если и применять тактическое ЯО рашистами, то логичнее ударить по "центру принятия решений" ( попытавшись его уничтожить) и убить "двух зайцев сразу", в том числе напугавши НАТО и ЕС до смерти.
Це куди єбонути рашики більш усього хочуть, невже по Вашингтону?