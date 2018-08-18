RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9773977497759776>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:42

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:35

  _hunter написав:Вот то-то и оно... При этом в хорошей куче тех вакансий "без языка" про язык могли и банально забыть написать -- типа "это ж и так понятно".

Польский при желании учится очень быстро. 3-4 месяца интенсивной учебы - и уже достаточно для общения и работы.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 26.02.18
Подякував: 602 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:40

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:Вот то-то и оно... При этом в хорошей куче тех вакансий "без языка" про язык могли и банально забыть написать -- типа "это ж и так понятно".

Польский при желании учится очень быстро. 3-4 месяца интенсивной учебы - и уже достаточно для общения и работы.

Для общения "хорошая погода сегодня". И работы на уровне "лопата, копать, обед".
Для в том посте упомянутого маркетинга -- 3х месячного курса будет (лично мое ИМХО) маловато...
_hunter
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:08

  Ромасик написав:И с началом войны решил так и быть сидеть в гривне,
у меня нет ни одного доллара или евро )) за последние 20 лет такое наверное впервые. Всегда 5-10 куе держал в валюте на "черный день" если не верить в свою страну, в своего Президента, в свою валюту так мы не победим.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мій прогноз, який я робив місяць потому (та який 2 раза терли), на жаль, може стати реальністю.
https://censor.net/ua/resonance/3335169 ... a_na_yiogo
Щоб не видалили пост, згадаю нерухомість - при такому сценарії вільну частину України може накрити хвиля переселенців.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8783
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Что мешает ИТ сидеть в Польше, платить поляку за жилье, но по бумагам контора все еще в Украине и деньги получать на украинскую карту с украинскими налогами?

Законодавство. Зараз це тимчасово можливо бо зробили виключення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31357
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 7510 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))

Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??

Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7529
З нами з: 15.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1797 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:20

  roberto dark написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Не хочу нагонять панику, но вероятность применения ЯО растёт. Чем больше все говорят, что это невозможно, тем вероятнее оно будет, как и отнекивались- война невозможна.
В этом свете ехать во Львов и даже Польшу - не лучшая затея.


Вероятность применения тактического ЯО высока, но это не одно и то-же что стратегического. Хотя и в этом мало хорощего.
Радиоактивное загрязнение, помимо самого ударного действия, останется надолго.

Если и применять тактическое ЯО рашистами, то логичнее ударить по "центру принятия решений" ( попытавшись его уничтожить) и убить "двух зайцев сразу", в том числе напугавши НАТО и ЕС до смерти.

Це куди єбонути рашики більш усього хочуть, невже по Вашингтону?
барабашов
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 16.06.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:29

Відзавтра в метро Києва відновиться рух до станції "Лісова"
https://lb.ua/society/2022/04/20/514063 ... itsya.html
ihorkyiv
 
Повідомлень: 685
З нами з: 01.05.17
Подякував: 121 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.


Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
V2
4
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9773977497759776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, konstantin kirovograd, Ромасик, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2197, 2198, 2199
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21988 6186169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 08:12
Wisznia2021
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34332
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.