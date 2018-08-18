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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:47
V2 написав: Hotab написав:
. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
Можливо. Але мій травматичний досвід не дозволяє мені занести зараз в банк навіть пачку.
Особливо в контексті того, що херсонської нерухомості моєї по факту зараз нема. Вона є, але я не можу ні жити в ній, ні продати. Я бомж. 2 сумки з речами (одна з них спецодяг), автомобіль (який постійно я кидаю де прийдеться , бо сам постійно переміщуюсь по всій країні не на ньому) , і пачки зеленого кешу. Ще їх віддати банку і торба. Отаке.
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Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:57
Hotab написав: vitaliian написав:
меня нет ни одного доллара или евро ))
Это доверие национальной валюте?
Это что-то другое, государство может напечатать себе в любом количестве денег. Пересичный - нет. Поэтому пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:57
Hotab написав:
Я бомж. 2 сумки з речами
"Сумно, бля ..."(с)
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pesikot
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:58
BIGor написав:
пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.
С намеком на название топика?
Мариупольцы категорически не согласны! И не только они.
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Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59
V2 написав: Hotab написав:
. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
Ну виплатять напр. еквівалент 100 куе по офіційному 29 - 2 900 000 грн, при реальному 40. Що тоді буде? Влет?
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59
V2 написав: Hotab написав:
. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
еще есть военные овгз. Для тех, кто не верит банкам, но верит в страну.
BIGor написав:
Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
Ну виплатять напр. еквівалент 100 куе по офіційному 29 - 2 900 000 грн, при реальному 40. Що тоді буде? Влет?
будет, а что делать? все в офшоры?
курса 40 не будет, если зашоренные не будут сейчас бежать скупать валюту.
гривневые депозиты выплатят по курсу 1.0
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 20 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59
Hotab написав: BIGor написав:
пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.
С намеком на название топика?
Мариупольцы категорически не согласны! И не только они.
Тихая гавань = долар США.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:01
Hotab написав:
Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??
1. Да 2. Да 3. Да
На фоне того что люди теряют жизни, здоровье, жильё, транспорт бегать покупать валюту для меня унизительно. Поскольку основной мой бизнес мертв, пробую стартануть другой чтобы поддержать экономику налогами, заказами подрядчикам и такое. На заработать пока особо не рассчитываю. Я нужен своему городу больше чем когда либо. Появилось много факторов и обстоятельств которые дороже денег
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 кві, 2022 11:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:02
pesikot люди те что хоть что-то из себя представляли,что -то создавали тут строили покупали сейчас на стрессе и страхе за будущее,никто не знает чем это всё закончится....проще всего реальным несостоявшимся у кого за душой нишиша-собрался и в европу по парижам лазеть нашару(лувр и проезд бесплатно,волонтёры греют)....
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