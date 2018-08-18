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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9773977497759776

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:47

  V2 написав:
  Hotab написав:. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.


Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.

Можливо. Але мій травматичний досвід не дозволяє мені занести зараз в банк навіть пачку.
Особливо в контексті того, що херсонської нерухомості моєї по факту зараз нема. Вона є, але я не можу ні жити в ній, ні продати. Я бомж. 2 сумки з речами (одна з них спецодяг), автомобіль (який постійно я кидаю де прийдеться , бо сам постійно переміщуюсь по всій країні не на ньому) , і пачки зеленого кешу. Ще їх віддати банку і торба. Отаке.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:57

  Hotab написав:
  vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))

Это доверие национальной валюте?

Это что-то другое, государство может напечатать себе в любом количестве денег. Пересичный - нет. Поэтому пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:57

  Hotab написав:Я бомж. 2 сумки з речами

"Сумно, бля ..."(с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.

С намеком на название топика?
Мариупольцы категорически не согласны! И не только они.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59

  V2 написав:
  Hotab написав:. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.


Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.

Ну виплатять напр. еквівалент 100 куе по офіційному 29 - 2 900 000 грн, при реальному 40. Що тоді буде? Влет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59

  V2 написав:
  Hotab написав:. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.


Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.

еще есть военные овгз. Для тех, кто не верит банкам, но верит в страну.
  BIGor написав:Фонд підняли. Повторити таку помилку практично не реально.
Ну виплатять напр. еквівалент 100 куе по офіційному 29 - 2 900 000 грн, при реальному 40. Що тоді буде? Влет?

будет, а что делать? все в офшоры?
курса 40 не будет, если зашоренные не будут сейчас бежать скупать валюту.
гривневые депозиты выплатят по курсу 1.0
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 20 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:59

  Hotab написав:
  BIGor написав:пересичный прячет свои накопления в тихой гавани.

С намеком на название топика?
Мариупольцы категорически не согласны! И не только они.

Тихая гавань = долар США.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:01

  Hotab написав:Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??
1. Да 2. Да 3. Да
На фоне того что люди теряют жизни, здоровье, жильё, транспорт бегать покупать валюту для меня унизительно. Поскольку основной мой бизнес мертв, пробую стартануть другой чтобы поддержать экономику налогами, заказами подрядчикам и такое. На заработать пока особо не рассчитываю. Я нужен своему городу больше чем когда либо. Появилось много факторов и обстоятельств которые дороже денег
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 11:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:02

pesikot люди те что хоть что-то из себя представляли,что -то создавали тут строили покупали сейчас на стрессе и страхе за будущее,никто не знает чем это всё закончится....проще всего реальным несостоявшимся у кого за душой нишиша-собрался и в европу по парижам лазеть нашару(лувр и проезд бесплатно,волонтёры греют)....
konstantin kirovograd
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