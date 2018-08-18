Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:есть/ждать. Так же метро на Веник.
я всё же больше про жилое строительство но инженерное тоже имеет значения, например в Ирпене воду дали а канализация не работает. Ждать конца войны? Первые этажи через неделю утонут в фекалиях.
Вместо проблемных застройщиков должны прийти беспроблемные или государство или иностранные фонды.
В мирное время строительство это бизнес, в военное - защита людей от бомжевания, а если по умному то и от обстрелов.
Меня очень интересует куда поедут жить Мариупольцы, на канале есть несколько видео, кажется проблема серьезная, за год-два её не решить https://t.me/mariupolnow
Уже сейчас нужно запускать большие стройки на десятки тысяч квартир. Я предлагал это делать вдоль ЖД путей недалеко от крупных городов, чтобы люди могли пользоваться их инфраструктурой. В самих городах не знаю есть ли нужные участки, а проезд маршруткой в пригород теперь стоит космос. Пишут Киев Боярка цена 50 Киев Вишневое 30