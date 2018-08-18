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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9774977597769777

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:34

  Ромасик написав:
  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

я вообще думал, на время войны строительные работы запрещены...

Чозабред? -- кем/зачем запрещены? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:42

  _hunter написав:
  Ромасик написав:я вообще думал, на время войны строительные работы запрещены...

Чозабред? -- кем/зачем запрещены? :shock:

да, я не нашел подтверждающей информации. Вероятно, показалось.
Единственное, что были закрыты реестры на выдачу разрешений на строительные работы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:45

  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:47

  Ромасик написав:
  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

я вообще думал, на время войны строительные работы запрещены...

После обороны и здравоохранения это должна быть третья отрасль. Люди потеряли жильё, где им жить?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:54

  Damien написав:
  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом

не там не было материала. залили только фундамент.
весь материал сейчас подвозят, стоят миксеры, заливают монолит

да и 2 дня ранее писал что стройка на малевича тоже возобновилась
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:03

  vitaliian написав:я вообще думал, на время войны строительные работы запрещены...

После обороны и здравоохранения это должна быть третья отрасль. Люди потеряли жильё, где им жить?

имхо, стройка после войны. Застройщикам чисто прагматически нужно знать на чьей территории они строятся, и что с этого получится.
Возможно, конечно, есть обнадеживающие инсайды.

На Русановке и на развязке к Дарницкому мосту разрыли улицы еще до войны. И теперь непонятно, достраивать/засыпать как есть/ждать. Так же метро на Веник.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:34

  Ромасик написав:есть/ждать. Так же метро на Веник.
я всё же больше про жилое строительство но инженерное тоже имеет значения, например в Ирпене воду дали а канализация не работает. Ждать конца войны? Первые этажи через неделю утонут в фекалиях.

Вместо проблемных застройщиков должны прийти беспроблемные или государство или иностранные фонды.

В мирное время строительство это бизнес, в военное - защита людей от бомжевания, а если по умному то и от обстрелов.

Меня очень интересует куда поедут жить Мариупольцы, на канале есть несколько видео, кажется проблема серьезная, за год-два её не решить
https://t.me/mariupolnow

Уже сейчас нужно запускать большие стройки на десятки тысяч квартир. Я предлагал это делать вдоль ЖД путей недалеко от крупных городов, чтобы люди могли пользоваться их инфраструктурой. В самих городах не знаю есть ли нужные участки, а проезд маршруткой в пригород теперь стоит космос. Пишут Киев Боярка цена 50 Киев Вишневое 30
vitaliian
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