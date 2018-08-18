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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9776977797789779>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:01

  Damien написав:
  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом

И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:17

Что делать с многоэтажками в Киеве, которые разрушили решисты: мэр Кличко дал ответ

10 домов, где повреждены несущие конструкции, будут разбираться. Их нельзя будет отремонтировать. Более 100 домов получили повреждения.

Сейчас рассчитывают, как их можно восстановить и отстроить. Будем возвращаться к нормальной жизни и делать все, чтобы возобновить жизнедеятельность, - подчеркнул Кличко.

Также он подчеркнул, что восстанавливать инфраструктуру Киева постараются как можно быстрее - в короткие сроки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:23

  Олежан написав:
  hume написав:На ЖК стенфорд в центре движение тоже есть. Работяги по этажам ходят и в люльках висят, думаю решают как продолжать строительство. По ценам на стройматериалы застройщикам придётся решать "интересные" задачи.

да да, бабки собрали, обязаны построить
но цены взлетели в космос...подрядчики 99% падают на мороз, готовы вернуть остаток предоплат
маржа стремиться к 0

лучшее решение - вернуть деньги, а государство выкупит и достроит, чтоб расселить пострадавших.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:лучшее решение - вернуть деньги, а государство выкупит и достроит, чтоб расселить пострадавших.

т.е. никакой концепции закрытого двора, можного мопа не будет
все быстро и дешево
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:32

  Hotab написав:
  vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))

Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??

Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.

Финансовый патриотизм вообще не уместен. Патриот должен быть с деньгами, иначе с деньгами будут вовсе не патриоты (олигархи, всякие ОПЗЖ и их последователи которые первыми с этими деньгами со страны и сбежали). И уже от этого плясать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:38

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  Олежан написав:еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою

Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом

И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.

В том числе и рабочие. Только не для того, чтобы не спились, а "пока не разбежались после открытия границ для мужского пола".
Был проплачен бетон, закуплена арматура. Наверняка на бетонзаводе сказали - или забираете сейчас оплаченный бетон или возвращаем деньги. Решили что лучше сейчас лить бетон, чем потом по новым ценам и с новой зарплатой рабочих(которых еще попробуй найти).
Уверен, что через время стройка станет намертво. Ресторан - совсем не то, что нужно в послевоенное время, без каких-то веских внутренних причин его строительство в настоящее время абсурдно
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:47

  Damien написав:Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д.
Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры.
Переизбыток жилья намечается огромный, что бы там не писала учетка vitalian

Навіть якщо ЗСУ приберуть ворога з теріторій України повністю, відбудовувати будуть далеко не все.
Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.
Умовно кажучи працездатний біженець квартира якого вщент зруйнована переселиться в квартиру вбитого мешканця Бучі, яку сдадуть, або продадуть після оформлення спадщини. Непрацесдатний біженець переїде в хату мазанку напівпорожнього села десь між Козельцем і Чернігівом. Відбудовувати будуть ті локації, де були новобудови до війни. Київ, Ірпінь і Бучу відбудують. А наприклад Волноваха залишется в руїнах без жодного мешканця як Припять на десятиріччя.
Зросте попіт на найбютжетніше житло та неліквіди, зменшиться попит, а за ним і ціни на житло комфорт та бізнес класу.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:49

  Hotab написав:
  vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))

Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??

Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Ещё и 3 тела это лайкнуло.

Сразу видно уши спекулей. Кто занимается бизнесом (или хотя бы рядом с бизнесом стоит) знает что бизнесу для работы нужна гривна (если это не импорт), но даже импортеру нужна гривна - налоги, топливо, зарплаты, запчасти, аренда, комуналь.

Господа лайкнувшие, в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес, оплачивая стране налоги, подрядчикам предоставляя заказы, а клиентам - полезные услуги?

Вы не задумываетесь покупая хлеб, что кто то потратил гривну чтобы его испечь и вам доставить?

Только не получается делать бизнес и при этом сидеть в валюте. Здесь трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:59

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:меня нет ни одного доллара или евро ))

Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??

Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Ещё и 3 тела это лайкнуло.

Сразу видно уши спекулей. Кто занимается бизнесом (или хотя бы рядом с бизнесом стоит) знает что бизнесу для работы нужна гривна (если это не импорт), но даже импортеру нужна гривна - налоги, топливо, зарплаты, запчасти, аренда, комуналь.

Господа лайкнувшие, в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес, оплачивая стране налоги, подрядчикам предоставляя заказы, а клиентам - полезные услуги?

Вы не задумываетесь покупая хлеб, что кто то потратил гривну чтобы его испечь и вам доставить? Патриоты хреновы. Не получается делать бизнес и при этом сидеть в валюте. Здесь трусы или крестик.

Ничего непонятно, просто набор слов. С чего бы я наёмный работник полезу без связей в бизнес? За какие деньги? Зачем в Украине оно мне надо? Тут и так "талантливых" бизнесменов хватает.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:03

  Damien написав:, что бы там не писала учетка vitalian

Я не "учетка vitallian" а такой же форумчанин как и вы. Если вы не согласны с моей точкой зрения, пишите свою. Без низкоинтелектуального словоблудия про учётки, если можно.
vitaliian
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