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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:01
Damien написав: Олежан написав:
еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою
Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом
И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:17
Что делать с многоэтажками в Киеве, которые разрушили решисты: мэр Кличко дал ответ
10 домов, где повреждены несущие конструкции, будут разбираться. Их нельзя будет отремонтировать. Более 100 домов получили повреждения.
Сейчас рассчитывают, как их можно восстановить и отстроить. Будем возвращаться к нормальной жизни и делать все, чтобы возобновить жизнедеятельность, - подчеркнул Кличко.
Также он подчеркнул, что восстанавливать инфраструктуру Киева постараются как можно быстрее - в короткие сроки.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:23
Олежан написав: hume написав:
На ЖК стенфорд в центре движение тоже есть. Работяги по этажам ходят и в люльках висят, думаю решают как продолжать строительство. По ценам на стройматериалы застройщикам придётся решать "интересные" задачи.
да да, бабки собрали, обязаны построить
но цены взлетели в космос...подрядчики 99% падают на мороз, готовы вернуть остаток предоплат
маржа стремиться к 0
лучшее решение - вернуть деньги, а государство выкупит и достроит, чтоб расселить пострадавших.
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Zebra
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:27
Zebra написав:
лучшее решение - вернуть деньги, а государство выкупит и достроит, чтоб расселить пострадавших.
т.е. никакой концепции закрытого двора, можного мопа не будет
все быстро и дешево
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Олежан
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:32
Hotab написав: vitaliian написав:
меня нет ни одного доллара или евро ))
Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??
Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Финансовый патриотизм вообще не уместен. Патриот должен быть с деньгами, иначе с деньгами будут вовсе не патриоты (олигархи, всякие ОПЗЖ и их последователи которые первыми с этими деньгами со страны и сбежали). И уже от этого плясать.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:38
airmax78 написав: Damien написав: Олежан написав:
еще одна капля гарних новин
відновилась ще одна стройка, це ресторан
, великий ресторан...його фундамет був закладено до війни
сьогодні все купа будівників з технікою
Вероятно, что основная цель сего действа - выработать имеющийся материал, чтоб не растащили/не разграбили/не уничтожило взрывом
И чтобы рабочих чем-то занять - чтобы не спились. Ага.
В том числе и рабочие. Только не для того, чтобы не спились, а "пока не разбежались после открытия границ для мужского пола".
Был проплачен бетон, закуплена арматура. Наверняка на бетонзаводе сказали - или забираете сейчас оплаченный бетон или возвращаем деньги. Решили что лучше сейчас лить бетон, чем потом по новым ценам и с новой зарплатой рабочих(которых еще попробуй найти).
Уверен, что через время стройка станет намертво. Ресторан - совсем не то, что нужно в послевоенное время, без каких-то веских внутренних причин его строительство в настоящее время абсурдно
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Damien
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:47
Damien написав:
Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д.
Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры.
Переизбыток жилья намечается огромный, что бы там не писала учетка vitalian
Навіть якщо ЗСУ приберуть ворога з теріторій України повністю, відбудовувати будуть далеко не все.
Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.
Умовно кажучи працездатний біженець квартира якого вщент зруйнована переселиться в квартиру вбитого мешканця Бучі, яку сдадуть, або продадуть після оформлення спадщини. Непрацесдатний біженець переїде в хату мазанку напівпорожнього села десь між Козельцем і Чернігівом. Відбудовувати будуть ті локації, де були новобудови до війни. Київ, Ірпінь і Бучу відбудують. А наприклад Волноваха залишется в руїнах без жодного мешканця як Припять на десятиріччя.
Зросте попіт на найбютжетніше житло та неліквіди, зменшиться попит, а за ним і ціни на житло комфорт та бізнес класу.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:49
Hotab написав: vitaliian написав:
меня нет ни одного доллара или евро ))
Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??
Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Ещё и 3 тела это лайкнуло.
Сразу видно уши спекулей. Кто занимается бизнесом (или хотя бы рядом с бизнесом стоит) знает что бизнесу для работы нужна гривна
(если это не импорт), но даже импортеру нужна гривна - налоги, топливо, зарплаты, запчасти, аренда, комуналь.
Господа лайкнувшие, в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес, оплачивая стране налоги, подрядчикам предоставляя заказы, а клиентам - полезные услуги?
Вы не задумываетесь покупая хлеб, что кто то потратил гривну чтобы его испечь и вам доставить?
Только не получается делать бизнес и при этом сидеть в валюте. Здесь трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 кві, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:59
vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав:
меня нет ни одного доллара или евро ))
Это доверие национальной валюте?
Нет свободных денег?
Что-то другое??
Я в 14..15-м пережил этап финансового патриотизма. Наверное форум даже где-то хранит мои сообщения о том, что " сейчас надо поддержать финансы страны , не идти к банкомату, не покупать валюту, не снимать депозиты.. Если мы все это сделаем - никто не потеряет ничего".
В итоге "все" пошли снимать, а я нет. Потерял 5+- куе в лопнувшем банке. На разнице курса вылетел за верхнюю планку 200 кгрн ФГВФЛ , на этом и влетел.
Сейчас я принципиально не хочу повторить эту ошибку. Если завалят меня, я хочу быть спокоен, что у мелкой есть подушка.
Ещё и 3 тела это лайкнуло.
Сразу видно уши спекулей. Кто занимается бизнесом (или хотя бы рядом с бизнесом стоит) знает что бизнесу для работы нужна гривна
(если это не импорт), но даже импортеру нужна гривна - налоги, топливо, зарплаты, запчасти, аренда, комуналь.
Господа лайкнувшие, в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес, оплачивая стране налоги, подрядчикам предоставляя заказы, а клиентам - полезные услуги?
Вы не задумываетесь покупая хлеб, что кто то потратил гривну чтобы его испечь и вам доставить? Патриоты хреновы. Не получается делать бизнес и при этом сидеть в валюте. Здесь трусы или крестик.
Ничего непонятно, просто набор слов. С чего бы я наёмный работник полезу без связей в бизнес? За какие деньги? Зачем в Украине оно мне надо? Тут и так "талантливых" бизнесменов хватает.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 14:03
Damien написав:
, что бы там не писала учетка vitalian
Я не "учетка vitallian" а такой же форумчанин как и вы. Если вы не согласны с моей точкой зрения, пишите свою. Без низкоинтелектуального словоблудия про учётки, если можно.
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