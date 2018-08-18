Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры. Переизбыток жилья намечается огромный, что бы там не писала учетка vitalian
Навіть якщо ЗСУ приберуть ворога з теріторій України повністю, відбудовувати будуть далеко не все. Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде. Умовно кажучи працездатний біженець квартира якого вщент зруйнована переселиться в квартиру вбитого мешканця Бучі, яку сдадуть, або продадуть після оформлення спадщини. Непрацесдатний біженець переїде в хату мазанку напівпорожнього села десь між Козельцем і Чернігівом. Відбудовувати будуть ті локації, де були новобудови до війни. Київ, Ірпінь і Бучу відбудують. А наприклад Волноваха залишется в руїнах без жодного мешканця як Припять на десятиріччя. Зросте попіт на найбютжетніше житло та неліквіди, зменшиться попит, а за ним і ціни на житло комфорт та бізнес класу.
Економ вгору, бізнес - вниз. Завжди так було. Власникі Тетрісів повинні страждати.
vitaliian написав:в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес,
Можна я добавлю третий вариант? Подниматься в воздух, где даже свои тероборонцы активно стреляют по всему, что видят в небе. Причем даже попадают, гады. Подходит такой вариант? Не надо, витальян, учить птиц летать, а меня родину любить.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
война и её последствия это вызов к государственности, в состоянии мы как нация это преодолеть или ещё 20 лет будем скулить "дайте денег"
Прошу не путать с тем, что кто то 25 лет не работал, а теперь хочет получить на шару квартиру и пособие переселенца, это социализм.
Большинство из тех кто потерял жильё, честно работал на благо страны, платил налоги, растил детей (затратное мероприятие), кто то защищал Родину, или даже потерял на войне близких. Многие потеряли работу.
Показать им всем дулю, серьезно? После такого жестка правительство ни копейки налогов не получит а в случае следующей военной угрозы, такую страну никто защищать не пойдёт.