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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9776977797789779

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:05

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:есть/ждать. Так же метро на Веник.
я всё же больше про жилое строительство но инженерное тоже имеет значения, например в Ирпене воду дали а канализация не работает. Ждать конца войны? Первые этажи через неделю утонут в фекалиях.

Меня очень интересует куда поедут жить Мариупольцы, на канале есть несколько видео, кажется проблема серьезная, за год-два её не решить
https://t.me/mariupolnow

мариупольцы поедут жить туда же, куда поехали другие с 2014 года. 450 грн на компенсацию комуналки дали и еще может какие-то 5% ипотеки дадут. Это все, на что нужно реально рассчитывать.

Стройки тоже будут реально за счет самих нуждающихся, либо тех же инвесторов. А инвесторов, например, Варшавского, будет очень интересовать метро на Виноградарь.

Возле Русановки, кста, открыли станцию электрички, которую 10 лет не могли открыть, и обещают интервал 15 мин в час пик. Неожиданно.
  vitaliian написав:Вместо проблемных застройщиков должны прийти беспроблемные или государство или иностранные фонды.

ох, уж эти ваши социалистические лозунги!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:12

  v0f41k написав:
  Damien написав:Да, я тоже предполагаю, что 2/3 вернется, но оставшаяся 1/3 потянет за собой семьи и по итогу миллиона 3-4 уедет навсегда. И это как раз арендаторы, чьи то клиенты и т.д
Разрушено (без возможности восстановления) будет в Украине жилья на 3-4млн жителей? На данный момент крайне далеко до этой цифры.
Переизбыток жилья намечается огромный, что бы там не писала учетка vitalian

Навіть якщо ЗСУ приберуть ворога з теріторій України повністю, відбудовувати будуть далеко не все.
Чи у всіх з тих чиє житло було повністю зруйноване є гроші на придбання житла? Якийсь невеликий відсоток заможних купить інше житло в містах. Але більшість або піде на ринок оренди, або зможе купити лише якусь неліквідну хату-мазанку с колодязем та сортиром в далекому від міста селі, яку в довоєнні часи ніхто і за 1-2кує брати не бажав. Ціни за законами ринку через рік впадуть, але в Києві та обласних центрах захдної та центральної України ніхто за безцінь продавати не буде.
Умовно кажучи працездатний біженець квартира якого вщент зруйнована переселиться в квартиру вбитого мешканця Бучі, яку сдадуть, або продадуть після оформлення спадщини. Непрацесдатний біженець переїде в хату мазанку напівпорожнього села десь між Козельцем і Чернігівом. Відбудовувати будуть ті локації, де були новобудови до війни. Київ, Ірпінь і Бучу відбудують. А наприклад Волноваха залишется в руїнах без жодного мешканця як Припять на десятиріччя.
Зросте попіт на найбютжетніше житло та неліквіди, зменшиться попит, а за ним і ціни на житло комфорт та бізнес класу.

Економ вгору, бізнес - вниз. Завжди так було. Власникі Тетрісів повинні страждати.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в чем больше патриотизма, сидеть на мешке с валютой или делать бизнес,

Можна я добавлю третий вариант?
Подниматься в воздух, где даже свои тероборонцы активно стреляют по всему, что видят в небе. Причем даже попадают, гады.
Подходит такой вариант?
Не надо, витальян, учить птиц летать, а меня родину любить.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:16

  Ромасик написав:ваши социалистические лозунги
война и её последствия это вызов к государственности, в состоянии мы как нация это преодолеть или ещё 20 лет будем скулить "дайте денег"

Прошу не путать с тем, что кто то 25 лет не работал, а теперь хочет получить на шару квартиру и пособие переселенца, это социализм.

Большинство из тех кто потерял жильё, честно работал на благо страны, платил налоги, растил детей (затратное мероприятие), кто то защищал Родину, или даже потерял на войне близких. Многие потеряли работу.

Показать им всем дулю, серьезно? После такого жестка правительство ни копейки налогов не получит а в случае следующей военной угрозы, такую страну никто защищать не пойдёт.
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